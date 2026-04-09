Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại công ty sơn ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 9/4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại công ty sản xuất sơn trên địa bàn phường Long Nguyên, TPHCM, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong khuôn viên nhà xưởng. Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như sơn và dung môi nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tục từ bên trong khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Người dân địa phương và công nhân đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả. Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân quanh hiện trường khẩn trương di chuyển tài sản ra ngoài và chủ động phun nước làm mát khu vực xung quanh.

Hình ảnh lửa cháy đỏ rực bao trùm cả khu vực lớn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tiếp cận, phun nước áp lực cao để khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Tại hiện trường, lửa bao trùm gần như toàn bộ khu nhà xưởng rộng gần 1.000 m², khói đen phủ kín cả khu vực. Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự, không để người hiếu kỳ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Long Nguyên xác nhận có vụ cháy lớn trên địa bàn và lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa.

Đến 22 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#cháy #TPHCM #công ty sơn #cứu hỏa #đám cháy #nổ #địa phương #Bình Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục