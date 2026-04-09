CLIP: Mâu thuẫn giao thông, tài xế bỏ ô tô giữa đường

Theo camera hành trình của xe tải ghi lại, tài xế ô tô con đi không đúng phần đường, sau đó chặn đầu xe tải đang lưu thông chiều ngược lại.
Khi hai xe dừng lại, tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe và bỏ đi, khiến các phương tiện khác lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Một lúc sau, tài xế xe con quay lại, chửi bới người lái xe tải rồi lại bỏ đi. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước hành vi của tài xế xe con.
Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, mời tài xế liên quan lên làm việc.