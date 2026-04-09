Mazda sẽ tiếp tục bán các dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ

TPO - Mazda được cho là sẽ tiếp tục duy trì các dòng xe giá rẻ tại một số thị trường, bất chấp việc đã khai tử những mẫu xe này tại Mỹ và ngừng sản xuất tại Nhật Bản.

Thời gian gần đây, các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Mazda2 và CX-3 sẽ đồng loạt ngừng sản xuất tại nước này trong năm 2026. Trong khi đó ở thị trường Mỹ, hãng đã ngừng bán CX-3 từ 5 năm trước và loại bỏ Mazda2 khỏi thị trường Mỹ từ hơn một thập kỷ.

Động thái này làm dấy lên đồn đoán về việc Mazda2 và CX-3 có thể bị khai tử hoàn toàn. Tuy nhiên, tại một số thị trường khác, hai mẫu xe cỡ nhỏ này vẫn đang được Mazda phân phối và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai gần.

Mazda2 phiên bản hatchback.

Chia sẻ với Drive, ông Vinesh Bhindi – Giám đốc Mazda Australia – cho biết hãng vẫn đang lên kế hoạch phát triển thế hệ mới cho các dòng xe này, dù thời điểm ra mắt có thể còn xa.

Theo ông Bhindi, Mazda hiện phải ưu tiên nguồn lực cho những dòng xe chủ lực như CX-5, trong bối cảnh ngân sách nghiên cứu và phát triển không cho phép triển khai đồng thời nhiều dự án.

Dù vậy, nhu cầu nâng cấp các mẫu xe cỡ nhỏ vẫn được ghi nhận, song khả năng cao phải tới sau năm 2027, thế hệ mới của Mazda2 và CX-3 mới có thể trình làng.

Ở thế hệ tiếp theo, Mazda2 và CX-3 – vốn đang chia sẻ chung nền tảng – nhiều khả năng sẽ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ concept X-Coupe. Đây là mẫu hatchback 5 cửa từng được giới thiệu với phiên bản phát triển mới của triết lý thiết kế Kodo.

Mazda Vision X-Compact.

Không gian nội thất của concept này mang phong cách hướng đến người lái, với vô-lăng đáy phẳng và thiết kế tối giản, không sử dụng màn hình cỡ lớn trên bảng táp-lô. Tổng thể tạo cảm giác thể thao, trẻ trung – tương đồng với tinh thần của Mazda2 hiện tại.

Với CX-3, mẫu xe này được cho là có thể được thay thế bởi một cái tên mới là CX-20. Trước đó, hãng từng hé lộ một bản phác thảo về mẫu xe này tại Thái Lan, thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ với vóc dáng cân đối hơn và có nét tương đồng với CX-5 thế hệ mới.

Dù Mazda được kỳ vọng sẽ sớm công bố thêm thông tin về hai mẫu xe cỡ nhỏ trong thời gian tới, song khả năng cao chúng được cung cấp trên toàn cầu vẫn bỏ ngỏ.

Tại Việt Nam, Mazda2 và CX-3 được lắp ráp và phân phối bởi Thaco Auto. Trong khi Mazda2 có doanh số khá ổn ở nhóm xe gầm thấp cỡ B thì CX-3 lại gặp khó khi phải cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đông đúc.