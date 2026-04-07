Sử dụng VinFast VF 7, chủ xe thừa nhận 'không muốn quay lại xe xăng'

Trải nghiệm lái vượt xa kỳ vọng, thiết kế ấn tượng, phong cách và lợi thế về chi phí vận hành là những lý do khiến cộng đồng chủ xe sẵn sàng gắn bó lâu dài với VinFast VF 7.

“Đi VF 7, tôi không muốn quay lại xe xăng”

“Ngay khi cầm lái VF 7, tôi thấy sự khác biệt rõ rệt so với xe xăng. Cảm giác tăng tốc, độ đầm chắc của xe và khả năng vận hành mượt mà khiến tôi quyết định rất nhanh”, anh Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi), làm trong lĩnh vực giáo dục ở Hà Nội, chia sẻ sau lần trải nghiệm xe điện vào cuối năm 2024.

Anh Minh cho rằng, mẫu xe này mang đến trải nghiệm vượt tầm giá của phân khúc C-SUV. Để đạt được độ chắc chắn và ổn định tương đương, khách hàng phải tìm đến những mẫu xe xăng tầm giá trên 2 tỷ đồng.

“Với tôi, cảm giác lái này ngang, thậm chí có phần nhỉnh hơn một số mẫu xe xăng cao cấp mà tôi từng sử dụng”, anh Minh nhận xét. Theo anh, khả năng tăng tốc của VF 7 là điểm khiến anh ấn tượng nhất. Khi đã quen rồi, quay lại xe xăng khiến anh thấy thiếu hụt cảm giác này.

Với tần suất di chuyển chủ yếu trong đô thị và đi tỉnh, VF 7 đáp ứng tốt nhu cầu của anh Minh về mọi mặt. Những lo ngại ban đầu về hạ tầng sạc cũng nhanh chóng được xóa bỏ khi anh nhận thấy việc sạc pin hoàn toàn phù hợp với thói quen sinh hoạt hằng ngày.

“Trạm sạc ngay dưới chung cư, rất tiện lợi. Với quãng đường di chuyển hơn 1.000 km/tháng, tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào”, anh bổ sung.

Một yếu tố khác khiến VF 7 chinh phục người dùng này chính là thiết kế. Mẫu xe mang phong cách hiện đại, năng động, với những đường nét sắc sảo, phù hợp với nhóm khách hàng đề cao cá tính và sự khác biệt. “Xe rất nổi bật khi di chuyển trên đường”, anh Minh nhận định.

Chuyên gia ô tô Huỳnh Quang Sơn cũng đánh giá VF 7 là một trong những mẫu xe có ngoại hình nổi bật nhất, đặc biệt là phần đuôi xe thực sự ấn tượng.

Đồng quan điểm, chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily) cho biết VF 7 thỏa mãn hai yếu tố quan trọng của một mẫu xe điện hiện đại: tính thẩm mỹ và xu hướng thiết kế mới. “Nếu có thang chấm điểm 10, tôi đánh giá VF 7 ở khoảng trên 9”, anh Hùng bày tỏ.

Loạt ưu đãi cộng dồn gia tăng lợi thế cho người dùng

Không chỉ mang lại trải nghiệm vận hành vượt trội, VF 7 còn giúp người dùng Việt tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng. Trước đây, với xe xăng, chi phí nhiên liệu mỗi tháng của anh Nguyễn Hoàng Minh dao động từ 3 - 4 triệu đồng, chưa kể các khoản bảo dưỡng định kỳ có thể lên tới 10 triệu đồng.

Trong khi đó, sau gần 20.000 km, chiếc VF 7 mới bảo dưỡng ở mốc đầu tiên, chi phí chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Đặc biệt, việc sạc điện tại các trạm công cộng cũng giúp anh gần như không phải để ý về chi phí vận hành. Hiện tại, theo chính sách mới nhất, chủ xe VinFast đang được miễn phí 100% tiền sạc 10 lần/tháng trong vòng 3 năm (áp dụng tối đa tới 10/2/2029).

“So với xe xăng cùng phân khúc, xe điện tiết kiệm hơn rất nhiều. Đây là lợi thế rất rõ ràng”, anh Minh khẳng định. Với trải nghiệm hiện tại, anh Minh cho biết hoàn toàn hài lòng và sẵn sàng tiếp tục sử dụng VF 7 lâu dài.

Trong tháng 4/2026, VinFast đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho dòng VinFast VF 7, giúp mẫu SUV điện này trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc, đặc biệt với nhóm khách hàng đề cao thiết kế, trải nghiệm lái và chi phí sử dụng.

Nổi bật là chương trình “mua xe 0 đồng”, cho phép khách hàng được bảo lãnh vay 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng ban đầu, phù hợp với người trẻ chưa có nhiều tích lũy hoặc những người muốn tối ưu dòng tiền. Bên cạnh đó, chính sách lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 3 năm đầu (áp dụng đến 31/12/2026) giúp người mua dễ dàng kiểm soát chi phí trong giai đoạn đầu sử dụng.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn được hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá niêm yết thay cho chính sách lãi suất. Đặc biệt, trường hợp đổi từ xe xăng sang xe điện, chủ xe được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng mức ưu đãi trực tiếp lên 9%.

Như vậy, số tiền để lăn bánh VF 7 chỉ còn từ 720 triệu đồng (tùy vào khu vực đăng ký), tương đương các mẫu xe xăng hạng B, mở ra cơ hội sở hữu “xe xịn giá ngon” cho người Việt.