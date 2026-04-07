Xem trước thiết kế Kia Sorento đời mới

TPO - Kia sẽ lùi lịch ra mắt mẫu Sorento thế hệ mới nhằm tận dụng sức bán tốt của phiên bản hiện hành, đồng thời có thêm thời gian phát triển nhằm đảm bảo thế hệ kế tiếp có thể duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.

Kia Sorento thế hệ hiện tại (mã MQ4) đã ra mắt từ năm 2020 và được nâng cấp giữa vòng đời năm 2023. Với chu kỳ nâng cấp thông thường của xe Hàn là 3 năm, phiên bản tiếp theo ban đầu được dự kiến ra mắt trong năm nay.

Nhưng theo Korean Car Blog, Kia đã quyết định lùi thời điểm ra mắt thế hệ thứ 5 của mẫu SUV Sorento (mã MQ5) từ năm 2026 sang năm 2027. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thế hệ hiện tại vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục lập kỷ lục doanh số toàn cầu.

Kia Sorento là mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc năm 2025.

Dù bị trì hoãn, Sorento mới được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Mẫu xe này dự kiến sở hữu thiết kế táo bạo lấy cảm hứng từ Kia EV9 và Telluride mới, đi kèm khoang nội thất số hóa và tùy chọn động cơ điện hóa đa dạng hơn.

Một số trang bị đáng chú ý dự kiến xuất hiện trên Sorento thế hệ mới gồm cụm đèn LED dạng dọc cùng dải đèn hậu “Starmap” mang phong cách tương lai

Kia Sorento thế hệ tiếp theo được dự đoán có thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Telluride đời mới. Ảnh: NYMammoth

Nội thất hứa hẹn sẽ có hệ thống màn hình cong kép 12,3 inch tích hợp hệ điều hành Pleos thế hệ mới. Các phiên bản cao cấp tập trung vào trải nghiệm tiện nghi với hàng ghế thứ hai độc lập có thông gió và vật liệu nội thất cao cấp.

Hệ truyền động của xe dự kiến được cung cấp đa dạng tùy chọn gồm cả hybrid và plug-in hybrid 1.6L tăng áp với khả năng chạy thuần điện lên tới khoảng 100 km.

Theo kế hoạch, Sorento thế hệ mới sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào cuối năm 2027 trước khi được giới thiệu tại thị trường Mỹ và châu Âu vào đầu năm 2028. Giá bán của mẫu xe mới dự kiến cao hơn từ 5-6 triệu won (tương đương 4.000–5.000 USD) so với thế hệ hiện tại, do được nâng cấp về kích thước, công nghệ và hệ truyền động.

Bản dựng đồ họa dự đoán thiết kế của Kia Sorento đời mới. Video: NYMammoth

Nhìn chung, việc lùi lịch ra mắt Sorento mới sẽ cho phép Kia tiếp tục tận dụng sức hút của thế hệ hiện tại, đồng thời có thêm thời gian hoàn thiện các công nghệ mới để đảm bảo phiên bản thế hệ mới khi ra mắt sẽ là một mẫu SUV mang tính đột phá.

Trên thực tế, Sorento hiện tại đang ghi nhận doanh số ấn tượng tại nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Thành công này đến từ không gian nội thất rộng rãi, các tùy chọn hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid, cùng những nâng cấp công nghệ đáng kể trong bản nâng cấp giữa vòng đời.

Ở thị trường Việt Nam, Kia Sorento chỉ mới ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 9/2025 với giá bán 1,249-1,389 tỷ đồng. Xe thuộc phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh trực tiếp Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner.