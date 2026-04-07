Lộ ảnh thực tế của Hyundai Tucson đời mới

TPO - Giới săn ảnh xe Hàn mới đây đã tung ra loạt tấm hình hé lộ về thiết kế của mẫu SUV Hyundai Tucson thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Thiết kế của mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục được hé lộ thông qua hình ảnh từ chuyên trang Korean Car Blog (KCB). Mẫu SUV này được cho là sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, tương đồng với các nguyên mẫu Hyundai Santa Fe gần đây.

Theo đó, phần đầu xe nổi bật với hiệu ứng tạo hình chữ “H” cỡ lớn, kết hợp dải đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ bố trí theo phương thẳng đứng. Cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp ở phía dưới.

Một số chi tiết đầu xe của Hyundai Tucson mới được hé lộ qua ảnh rò rỉ. Ảnh: KCB

Ngoài ra, xe nhiều khả năng được trang bị dải đèn phản quang gián tiếp ở phía trước, tạo sự đồng bộ với phần đuôi xe.

So với thế hệ hiện hành, Tucson mới từ bỏ các đường nét mềm mại để chuyển sang diện mạo vuông vức, khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe dựng đứng, nắp ca-pô phẳng và rộng tạo cảm giác bề thế.

Thiết kế nắp ca-pô kiểu vỏ sò ôm trọn vòm bánh trước góp phần tăng tính liền mạch và cao cấp. Bên cạnh đó, các vòm bánh xe dạng lục giác với tạo hình cơ bắp giúp tổng thể xe trở nên vững chãi hơn.

Ở khu vực đuôi xe, cụm đèn báo rẽ được chuyển lên vị trí cao hơn, đặt phía trên cản sau và ngay dưới cụm đèn hậu dạng dọc mới. Thiết kế này không chỉ cải thiện khả năng nhận diện mà còn góp phần tạo nên diện mạo hiện đại hơn cho xe.

Tucson thế hệ tiếp theo sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai. Ảnh: KCB

Không gian nội thất của Tucson mới được định hướng theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Xe dự kiến trang bị màn hình trung tâm kích thước 17 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch.

Hệ điều hành Pleos nền tảng Android mang đến giao diện tương tự smartphone. Đáng chú ý, xe sẽ có trợ lý AI để hỗ trợ thao tác điều khiển điều hòa, dẫn đường và nhiều chức năng khác. Dẫu vậy, các nút xoay vật lý cho âm lượng và điều hòa vẫn được duy trì nhằm đảm bảo tính tiện dụng.

Về vận hành, Hyundai Tucson đời mới sẽ trang bị tiêu chuẩn hệ truyền động hybrid thế hệ mới, đồng thời có phiên bản plug-in hybrid với tầm hoạt động thuần điện khoảng 100 km.

Ngoài ra, hãng dự kiến cung cấp cả biến thể N hiệu suất cao với hệ dẫn động 4 bánh và công suất trên 300 mã lực, cùng phiên bản XRT Pro thiên về off-road.

Theo kế hoạch, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 dưới dạng đời xe 2027. Với diện mạo hoàn toàn mới cùng loạt công nghệ hiện đại, mẫu xe được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì vị thế chủ lực doanh số của Hyundai trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Tucson là một trong những sản phẩm bán tốt nhất của Hyundai Thành Công. Mẫu SUV cỡ C này bán được tổng cộng 9.243 xe trong năm 2025, và tiếp tục bàn giao 1.775 xe đến tay khách hàng trong hai tháng đầu năm 2026.