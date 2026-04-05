Triệu hồi SUV Skoda Kodiaq tại Việt Nam để sửa lỗi liên quan đến túi khí

TPO - Có tổng cộng 100 chiếc Skoda Kodiaq tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi nhằm khắc phục vấn đề liên quan đến túi khí bên hông.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) thông báo đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với mẫu xe Skoda Kodiaq nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo, đợt triệu hồi này áp dụng cho các xe Skoda Kodiaq được sản xuất tại CH Séc trong giai đoạn từ 3/9/2024 đến 22/8/2025, với tổng cộng 100 xe thuộc mã kiểu loại PS7RLZ. Số xe này được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối thông qua Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam.

Kodiaq là dòng SUV cao cấp nhất của thương hiệu Skoda tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Về nguyên nhân triệu hồi, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, các xe thuộc diện ảnh hưởng có nguy cơ tiềm ẩn về tính toàn vẹn của túi khí bên hông, khi túi khí được kích hoạt có thể bị ảnh hưởng do mép sắc của khung bên trong ghế trước.

Nguyên nhân được xác định là do vấn đề kỹ thuật phát sinh do mép sắc của khung bên trong ghế trước có thể tiếp xúc với túi khí bên hông khi túi khí được kích hoạt (bung).

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến vấn đề trên, song nhà sản xuất vẫn chủ động triển khai chương trình triệu hồi nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Giải pháp khắc phục được nhà sản xuất đưa ra là bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước cho các xe bị ảnh hưởng.

Thời gian kiểm tra, xử lý và thay thế dự kiến sẽ mất khoảng 1 - 3 giờ cho mỗi xe. Hoạt động triệu hồi được thực hiện tại hệ thống đại lý và trạm dịch vụ chính hãng Skoda trên toàn quốc từ ngày 18/3/2026.

Người dùng sở hữu xe Kodiaq thuộc diện ảnh hưởng được khuyến nghị sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra và sửa chữa, đồng thời sẽ được liên hệ thông báo qua điện thoại hoặc email để thực hiện việc khắc phục miễn phí.

Skoda Kodiaq là mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc hạng D, cạnh tranh với những cái tên như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner. Phiên bản thế hệ mới của mẫu SUV châu Âu này ra mắt từ tháng 2/2025, giá từ 1,45-1,48 tỷ đồng.