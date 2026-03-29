Skoda rút khỏi thị trường Trung Quốc

TPO - Skoda - thương hiệu ô tô đến từ CH Séc hiện thuộc Tập đoàn Volkswagen, được xác nhận sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc vào giữa năm 2026. Sau đó, hãng sẽ chuyển trọng tâm sang các thị trường như Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.

Cách đây không lâu, Trung Quốc từng là thị trường lớn nhất toàn cầu của Skoda. Thậm chí, cứ mỗi 4 chiếc xe được hãng sản xuất thì có 1 chiếc được bán tại đây.

Doanh số của Skoda tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn trước đại dịch, đạt 325.000 xe vào năm 2017 và tiếp tục tăng lên 341.000 xe trong năm 2018.

Với đà tăng này, Skoda từng đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng doanh số lên 600.000 xe/năm vào năm 2020. Tuy nhiên, thực tế lại diễn biến theo hướng hoàn toàn trái ngược. Năm 2020, doanh số của hãng lao dốc từ 282.000 xe (2019) xuống còn 173.000 xe, chủ yếu do tác động của đại dịch và các đợt phong tỏa kéo dài.

Đà giảm sâu khiến Skoda gặp khó và không thể phục hồi. Doanh số tiếp tục giảm mạnh xuống còn 71.200 xe vào năm 2021, 44.600 xe năm 2022, khoảng 22.800 xe năm 2023 và chỉ còn 17.500 xe trong năm 2024. Năm ngoái, hãng chỉ bán được khoảng 15.000 xe tại thị trường Trung Quốc – mức sụt giảm sâu so với thời kỳ đỉnh cao.

Trước xu hướng đi xuống kéo dài, tập đoàn Volkswagen (VW) cho biết sẽ chính thức rút Skoda khỏi thị trường Trung Quốc trong những tháng tới, dù vẫn duy trì dịch vụ hậu mãi cho khách hàng hiện hữu.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Skoda vẫn đang phát triển các mẫu xe điện mới như SUV Elroq, cũng như các dự án Epiq và Peaq – những sản phẩm được kỳ vọng có thể cạnh tranh với xe điện nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, động thái mới cho thấy tập đoàn VW không còn coi việc cạnh tranh tại thị trường này là ưu tiên chiến lược.

Theo Skoda, việc rút khỏi Trung Quốc sẽ giúp hãng tập trung nguồn lực vào các thị trường đang tăng trưởng tích cực như Ấn Độ và Đông Nam Á. Riêng tại Ấn Độ, Skoda đã bán được 70.600 xe trong năm qua, tăng tới 96,1% so với 36.000 xe của năm trước đó.

Trong khi đó ở Đông Nam Á, Skoda chọn thị trường Việt Nam làm "cửa ngõ chiến lược". Thời gian qua, hãng này đang ngày càng mở rộng sự hiện diện với các sản phẩm mới như Kushaq, Slavia hay Octavia.

Vào tháng 3/2025, hãng xe CH Séc này khánh thành nhà máy sản xuất xe ô tô Skoda đầu tiên tại Việt Nam và khu vực, thuộc khuôn khổ hợp tác chiến lược với TC Motor.

Nhà máy có công suất thiết kế 120.000 xe/năm theo tiêu chuẩn của Volkswagen, sẵn sàng cung cấp đủ sản phẩm ô tô và linh kiện hậu mãi với mức giá phải chăng, cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt.

Đáng chú ý, dự kiến từ năm 2026, nhà máy sẽ mở rộng sang sản xuất các dòng xe điện. Sản phẩm đầu tiên dành cho thị trường Việt Nam được dự đoán sẽ là SUV điện Enyaq.