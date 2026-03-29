Triệu hồi loạt SUV Lexus LX600 và Toyota Land Cruiser 300 tại Việt Nam

TPO - Có tổng cộng 1.041 chiếc ô tô thuộc dòng Lexus LX600 và Toyota Land Cruiser 300 bán tại Việt Nam đang được triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan tới hộp số.

Toyota Việt Nam vừa báo cáo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương về chương trình triệu hồi đối với dòng xe Lexus LX600 và Toyota Land Cruiser 300 (LC300).

Cụ thể, danh sách gồm 342 xe Lexus LX600 và 699 xe Toyota Land Cruiser 300. Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2025.

Theo nhà sản xuất, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, người dùng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do phần mềm của hộp điều khiển hộp số chưa được tối ưu, hệ thống không gửi đầy đủ thông tin bất thường của đĩa van điện từ bên trong hộp số đến hộp điều khiển động cơ.

Toyota Land Cruiser LC300﻿.

Điều này khiến hộp điều khiển động cơ không thể điều khiển phù hợp khi xảy ra bất thường, dẫn đến tốc độ vòng quay của hộp số có thể tăng quá mức ở một số cấp số, gây hư hỏng bên trong hộp số và làm mất công suất khi xe đang chạy.

Giải pháp được nhà sản xuất đưa ra là cập nhật lại phần mềm điều khiển cho xe nhằm khắc phục lỗi. Thời gian kiểm tra và cập nhật dự kiến khoảng 30 phút mỗi xe.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, hãng xe khuyến cáo người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến các cơ sở bảo hành bảo dưỡng Toyota và Lexus gần nhất để được sửa chữa hoàn toàn miễn phí.

Lexus LX 600.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng nằm trong phạm vi triệu hồi, hãng sẽ kiểm tra thông tin chi tiết nếu nhận được yêu cầu từ chủ xe.

Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, các cơ sở bảo hành bảo dưỡng Toyota và Lexus sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí cho người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser 300 đang được phân phối chính hãng với giá niêm yết từ 4,58 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng SUV hạng sang Lexus LX600 có giá từ 8,5-9,61 tỷ đồng tùy phiên bản cấu hình.