Bắt đúng ‘sóng’ xe điện, chủ đại lý VinFast tăng trưởng doanh thu hơn 300% chỉ sau nửa năm

P.V

Kết quả tăng trưởng doanh thu lên tới hơn 300% trong nửa đầu năm 2025 là động lực để doanh nhân Nguyễn Thanh Phong tiếp tục tự tin đầu tư vào hệ thống đại lý VinFast ở TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Tăng trưởng doanh thu hơn 300% trong nửa cuối năm 2025

Với ông Nguyễn Thanh Phong, quyết định bước vào lĩnh vực xe điện từ cuối năm 2024 vừa là một phép thử, đồng thời cũng là một lựa chọn có tính toán.

“Thị trường này có tiềm năng lớn, và VinFast là đơn vị đi đầu trong lộ trình chuyển đổi xanh trong nước. Đây là động lực để tôi gắn bó với xe điện. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn đóng góp cho doanh nghiệp nội địa, vị doanh nhân giải thích lý do đồng hành cùng hãng xe Việt.

Đúng như những gì ông Phong tin tưởng, chỉ sau 1 năm, bức tranh thị trường đã thay đổi nhanh chóng. Năm 2025 khép lại với hơn 175.000 xe điện VinFast được bàn giao, kéo theo sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen tiêu dùng của người Việt.

Ở khu vực miền Nam, hệ thống đại lý VinFast Tâm Phong của ông Phong trở thành một trong những “điểm nóng” tăng trưởng.

Ông Nguyễn Thanh Phong – chủ đầu tư hệ thống đại lý VinFast Tâm Phong.

Từ đại lý đầu tiên vào cuối năm 2024 tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, vị doanh nhân tiếp tục khai trương thêm các đại lý tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh và xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 3/2025. Tới tháng 7/2025, ông Phong tự tin “chơi lớn” hơn khi đầu tư thêm 1 đại lý quy mô tại xã Bình Hưng, TP.HCM.

Việc kết nối các địa bàn cửa ngõ, kinh nghiệm vận hành thực tế cùng sự đón nhận của người dùng với xe điện VinFast đã tạo ra đà tăng trưởng khủng cho chuỗi đại lý Tâm Phong. Nửa cuối năm 2025, chúng tôi ghi nhận sự thay đổi lớn với tổng doanh thu toàn hệ thống tăng trưởng hơn 300% so với cùng kỳ trước đó, ông Phong chia sẻ. Thành tích này cũng góp phần đưa hệ thống đại lý của ông trở thành một trong những đơn vị kinh doanh xuất sắc nhất toàn quốc của VinFast.

Xe tốt, lợi nhiều, người Việt ngày càng chuộng xe điện hơn

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, sự tăng trưởng của hệ thống đại lý không phải là hiện tượng riêng lẻ, mà phản ánh một xu hướng lớn hơn của thị trường. “Khách hàng bây giờ tiếp cận xe điện với tâm thế rất khác. Họ chủ động tìm hiểu, so sánh và sẵn sàng xuống tiền nhanh hơn trước rất nhiều”, ông nói.

Theo ông, một trong những yếu tố khiến người dùng “đổi gu” nhanh chóng nằm ở chính sản phẩm. Các dòng xe VinFast liên tục được nâng cấp về công nghệ, trang bị an toàn và trải nghiệm vận hành, giúp người dân tự tin sử dụng phương tiện xanh hơn.

Song song với đó là bài toán kinh tế ngày càng rõ ràng. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, chi phí vận hành thấp và dễ kiểm soát trở thành lợi thế khiến xe điện ghi điểm mạnh.

“Trước đây, mỗi tháng chủ xe phải trích ra một khoản cố định cho xăng dầu. Còn với xe điện, chi phí đó gần như được ‘xóa đi’, đặc biệt khi có chính sách miễn phí sạc”, ông Phong phân tích.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao chính sách hỗ trợ trả góp. Theo ông, những đòn bẩy tài chính này đã tác động tích cực đến tâm lý khách hàng, nhất là nhóm chủ xe kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, doanh số của hệ thống Tâm Phong cũng ghi nhận sự đóng góp lớn từ các dòng xe “mở cửa” như VF 3, VF 5.

Từ kết quả tăng trưởng doanh thu ấn tượng, ông Phong dự định đầu tư thêm đại lý VinFast ngay trong năm nay.

Không chỉ dừng lại ở doanh số bán xe, hiệu ứng lan tỏa còn thể hiện ở mảng dịch vụ. Theo ông, khi số lượng xe lưu thông tăng lên, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cũng tăng theo, tạo thêm nguồn thu ổn định cho hệ thống.

“Có những đại lý tăng trưởng doanh thu dịch vụ từ 150% đến hơn 300% so với thời điểm ban đầu. Riêng điểm tại TP.HCM, dù mới vận hành, nhưng đã nhanh chóng đạt mức doanh thu cao và lập kỷ lục trong giai đoạn cao điểm Tết”, ông Phong cho biết.

Đà tăng trưởng này cũng là cơ sở để vị doanh nhân tiếp tục mở rộng quy mô trong năm nay. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ bổ sung thêm các đại lý mới tại khu vực cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ - nơi nhu cầu giao thương và vận chuyển hàng hóa luôn ở mức cao.

P.V
#VinFast #doanh số #xe điện #đại lý #Tây Nam Bộ #TP.HCM #thị trường

