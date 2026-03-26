Hyundai Palisade rục rịch ‘lên đời’ ở Việt Nam

TPO - Các đại lý hiện đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Mẫu SUV khi ra mắt bản đời mới tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Giới tư vấn bán hàng đại lý đã bắt đầu chào bán Hyundai Palisade thế hệ mới với mức phí đặt cọc 10 triệu đồng. Thời gian ra mắt dự kiến trong quý III. Các đại lý Hyundai cho biết, xe tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam như bản tiền nhiệm.

Thông tin trên chưa được Hyundai Thành Công xác nhận. Nhưng trước đó, lãnh đạo của doanh nghiệp đã có những chia sẻ ẩn ý về mẫu SUV này trên mạng xã hội, hé lộ khả năng Palisade mới sẽ ra mắt trong năm nay.

Bước sang thế hệ thứ hai, Hyundai Palisade ghi nhận sự thay đổi toàn diện về thiết kế ngoại thất với phong cách vuông vức, bề thế hơn so với trước.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cụm đèn chiếu sáng xếp tầng. Đèn hậu cũng áp dụng triết lý thiết kế tương tự, tạo diện mạo mạnh mẽ và hiện đại cho chiếc SUV.

Kích thước tổng thể của mẫu SUV này cũng được gia tăng, qua đó mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn.

Xe có cấu hình tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi, đồng thời cung cấp tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba được trang bị tính năng gập điện, nâng cao tính tiện dụng.

Điểm đáng chú ý nhất trên Palisade thế hệ mới là lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.

Ngoài ra, ở các thị trường quốc tế, xe còn có tùy chọn động cơ 2.5L tăng áp và V6 3.5L. Đối với Palisade bản hiện hành đang bán tại Việt Nam, xe sử dụng máy dầu 2.2L.

Tuy nhiên, tùy chọn này đã bị khai tử ở thế hệ mới. Do đó, nhiều khả năng Palisade mới khi mở bán tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp hoặc hybrid để phù hợp với xu hướng điện hóa hiện nay.

Khi về Việt Nam trong tương lai, Hyundai Palisade mới sẽ cạnh tranh với các mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn như Volkswagen Teramont Pro và VinFast VF 9.

Ở thế hệ hiện hành, Palisade có giá khởi điểm khoảng 1,47 tỷ đồng và thường xuyên được khuyến mãi nên dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Với loạt nâng cấp đáng kể cùng việc bổ sung công nghệ hybrid, giá bán của thế hệ mới được dự báo sẽ nhỉnh hơn so với trước.