Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hyundai Palisade rục rịch ‘lên đời’ ở Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Các đại lý hiện đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Mẫu SUV khi ra mắt bản đời mới tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Giới tư vấn bán hàng đại lý đã bắt đầu chào bán Hyundai Palisade thế hệ mới với mức phí đặt cọc 10 triệu đồng. Thời gian ra mắt dự kiến trong quý III. Các đại lý Hyundai cho biết, xe tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam như bản tiền nhiệm.

Thông tin trên chưa được Hyundai Thành Công xác nhận. Nhưng trước đó, lãnh đạo của doanh nghiệp đã có những chia sẻ ẩn ý về mẫu SUV này trên mạng xã hội, hé lộ khả năng Palisade mới sẽ ra mắt trong năm nay.

Bước sang thế hệ thứ hai, Hyundai Palisade ghi nhận sự thay đổi toàn diện về thiết kế ngoại thất với phong cách vuông vức, bề thế hơn so với trước.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cụm đèn chiếu sáng xếp tầng. Đèn hậu cũng áp dụng triết lý thiết kế tương tự, tạo diện mạo mạnh mẽ và hiện đại cho chiếc SUV.

Kích thước tổng thể của mẫu SUV này cũng được gia tăng, qua đó mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn.

Xe có cấu hình tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi, đồng thời cung cấp tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba được trang bị tính năng gập điện, nâng cao tính tiện dụng.

Điểm đáng chú ý nhất trên Palisade thế hệ mới là lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.

Ngoài ra, ở các thị trường quốc tế, xe còn có tùy chọn động cơ 2.5L tăng áp và V6 3.5L. Đối với Palisade bản hiện hành đang bán tại Việt Nam, xe sử dụng máy dầu 2.2L.

Tuy nhiên, tùy chọn này đã bị khai tử ở thế hệ mới. Do đó, nhiều khả năng Palisade mới khi mở bán tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp hoặc hybrid để phù hợp với xu hướng điện hóa hiện nay.

Khi về Việt Nam trong tương lai, Hyundai Palisade mới sẽ cạnh tranh với các mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn như Volkswagen Teramont Pro và VinFast VF 9.

Ở thế hệ hiện hành, Palisade có giá khởi điểm khoảng 1,47 tỷ đồng và thường xuyên được khuyến mãi nên dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Với loạt nâng cấp đáng kể cùng việc bổ sung công nghệ hybrid, giá bán của thế hệ mới được dự báo sẽ nhỉnh hơn so với trước.

