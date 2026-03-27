Loạt tính năng VF Connect biến khoang xe trở thành “ngôi nhà di động”

Ngồi sau vô lăng như ngồi trong phòng khách

Là người sử dụng xe hằng ngày cho cả công việc lẫn gia đình, anh Lê Thông – chủ nhân chiếc VinFast VF 7 Plus tại Hà Nội – cho rằng giá trị của một mẫu xe điện hiện đại không chỉ nằm ở khả năng vận hành, mà còn ở hệ tiện ích số đồng hành phía sau vô-lăng.

“Tôi dùng xe liên tục trong ngày. Nếu chỉ ở mức cơ bản thì gói VF Connect Basic đã khá đầy đủ. Nhưng khi nâng cấp, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt ở trải nghiệm bên trong cabin”, anh Thông chia sẻ.

Ngoài các tính năng điều khiển xe, hệ thống ứng dụng giải trí đa dụng là yếu tố khiến anh ấn tượng nhất. Với VF Connect, mọi nền tảng được tích hợp trực tiếp trên màn hình trung tâm. Ở gói Basic, anh được tiếp cận các ứng dụng giải trí cơ bản. Thế nhưng, từ gói VF Connect Premium trở lên, kho ứng dụng mở cho phép người dùng sử dụng đa dạng tính năng từ nghe nhạc, xem phim, chơi game, podcast, đọc sách đến học tập…

“Những lúc chờ vợ đi siêu thị hoặc đón con tan học, tôi có thể mở một bộ phim hoặc xem lại chương trình yêu thích. Thậm chí, có hôm muốn xem bóng đá đêm khuya mà sợ ảnh hưởng tới vợ con, tôi bèn… chui vào xe. Cảm giác không khác gì đang ngồi phòng khách”, anh nói.

Để đường truyền luôn ổn định, trải nghiệm giải trí luôn mượt mà, không bị ngắt quãng giữa chừng, anh Thông chủ động lựa chọn gói cao cấp nhất VF Connect Prime, vốn tích hợp sẵn e-SIM với dữ liệu di động. Hơn nữa, anh cũng có thể bắt Wi-Fi từ xe để sử dụng điện thoại, máy tính ngay trên xe.

Không gian “đo ni đóng giày” cho từng chủ nhân

Cũng vừa nâng cấp lên gói Premium cho chiếc VinFast VF 8, anh Thanh Tùng, quản lý một chuỗi khách sạn tại TP.HCM, cho biết điểm anh thích ở VF Connect là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm theo thói quen.

Thay vì một giao diện cố định cho mọi người dùng, hệ thống cho phép mỗi tài khoản tùy chỉnh ứng dụng theo nhu cầu sử dụng. Anh Tùng vốn ưu tiên việc nghe nhạc và bản đồ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày nên đã sắp xếp các ứng dụng này ở vị trí dễ nhìn nhất. Thao tác thực hiện cũng vô cùng đơn giản, như sử dụng điện thoại di động.

“Khi đang di chuyển trên đường, cần nhất là có thể dễ dàng tiếp cận tính năng mình cần trên màn hình”, anh Tùng nhận định. Song song, vị chủ xe cũng thường sử dụng trợ lý ảo để điều khiển các chức năng trên xe rảnh tay.

Do đặc thù công việc, anh Tùng di chuyển liên tục, thời gian chờ trên xe cũng nhiều. Những lúc như vậy, anh thường bật chế độ nghỉ ngơi trên VF Connect để tận hưởng không gian thư giãn theo ý thích. “Tôi có thể lựa chọn thời gian nghỉ, thêm tiếng ồn trắng hoặc chỉnh đèn viền nội thất theo tâm trạng. Rất thích hợp cho những người ‘lấy xe làm nhà’ như tôi”, người dùng này tấm tắc.

Đặc biệt, anh Tùng nhấn mạnh rằng các tính năng trên VF Connect sẽ liên tục được làm mới, bổ sung sau mỗi lần cập nhật phần mềm tại xưởng hoặc từ xa (OTA). Đây là đặc điểm “không đụng hàng” của xe điện, không bị “đóng khung” tính năng sau khi xuất xưởng như các dòng xe động cơ đốt trong.

VF Connect vì thế không chỉ giúp người dùng giải trí, thư giãn trên đường đi, mà còn góp phần mang tới trải nghiệm cá nhân hóa, tiện nghi nhất, biến chiếc xe thành “ngôi nhà di động” đúng nghĩa.