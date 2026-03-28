Thị trường Việt Nam được nhắc tên trong kế hoạch quan trọng của Hyundai

Lê Tuấn

TPO - Tập đoàn Hyundai công bố mục tiêu sản xuất thêm 1,2 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, trong đó Việt Nam cũng được nhắc đến như một trong những thị trường chiến lược của thương hiệu.

Tại đại hội cổ đông thường niên, CEO José Munoz cho biết Hyundai Motor đặt mục tiêu nâng sản lượng toàn cầu thêm 1,2 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, thông qua việc đẩy nhanh chiến lược nội địa hóa theo từng khu vực.

Định hướng này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua bước chuyển lớn sang điện hóa, đồng thời đối mặt với những bất ổn thương mại, đặc biệt từ các chính sách thuế nhập khẩu ô tô của Mỹ.

Tuy nhiên, Hyundai cho rằng đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để mở rộng doanh số toàn cầu. Trong đó, Việt Nam được nhắc tới như một thị trường chiến lược trong bản kế hoạch dài hạn của hạn.

“Việc tổ hợp sản xuất Hyundai Motor Group Metaplant America vận hành tối đa công suất, tăng sản xuất xe hybrid tại Mỹ cùng các cơ sở mới tại Ấn Độ, Saudi Arabia và Việt Nam sẽ giúp chúng tôi tăng sản lượng, đưa sản phẩm đến gần khách hàng hơn - ngay tại nơi họ sinh sống”, tờ Korea Times dẫn lời CEO Munoz.

Giám đốc điều hành Hyundai Motor, Jose Munoz phát biểu trong cuộc họp cổ đông hôm 26/3.

Hyundai cũng cho biết sẽ tập trung triển khai các chiến lược nội địa hóa riêng biệt cho từng thị trường. Trong đó, Bắc Mỹ được xác định là thị trường quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của Hyundai.

Tại đây, hãng dự kiến tung ra 36 sản phẩm mới, bao gồm dòng xe điện kéo dài phạm vi hoạt động (EREV) từ năm 2027, với tầm hoạt động trên 965 km. Đây là dòng xe sử dụng pin và mô-tơ điện hiệu suất cao, trong đó động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò sạc pin.

Ngoài ra, Hyundai dự kiến tung ra mẫu bán tải cỡ trung khung gầm rời đầu tiên trước năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu cao tại thị trường này.

Tại châu Á, Hyundai xác định Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tăng trưởng chủ lực. Ở Trung Quốc, hãng lên kế hoạch ra mắt 20 mẫu xe mới trong 5 năm tới, trong đó đã có mẫu SUV điện Elexio và sẽ tiếp tục bổ sung sedan điện phân khúc C. Mục tiêu doanh số tại thị trường này là 500.000 xe mỗi năm, gấp hơn hai lần hiện tại.

SUV điện Hyundai Elexio.

Đối với Ấn Độ, Hyundai dự kiến đầu tư 5 tỷ USD để phát triển 26 mẫu xe mới đến năm 2030. Đáng chú ý, hãng sẽ ra mắt mẫu SUV điện đầu tiên được thiết kế, phát triển và sản xuất nội địa tại Ấn Độ vào năm 2027, đồng thời đưa thương hiệu xe sang Genesis gia nhập thị trường này trong cùng năm.

Mặc dù kế hoạch tổng thể sẽ bao gồm rất nhiều xe điện nhưng Hyundai sẽ không dồn toàn lực vào mảng này. Thay vào đó, hãng xe Hàn Quốc sẽ cung cấp đa dạng hệ truyền động, bao gồm cả máy xăng và hybrid, bên cạnh xe thuần điện và EREV.

Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng, đồng thời cũng phù hợp trong bối cảnh thị trường xe điện đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công đã và đang có những bước tiến về điện hóa khi lắp ráp và phân phối xe điện IONIQ 5 và SUV hybrid Santa Fe. Danh sách này được kỳ vọng sẽ có thêm sự gia nhập của Palisade hybrid trong thời gian tới.

Korea Times
