Mazda CX-5 đời mới, chờ ngày bán tại Việt Nam

TPO - Mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Triển lãm Kuala Lumpur International Mobility Show (KLIMS) 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới đây. Giá bán của phiên bản mới được dự báo sẽ tăng nhẹ so với mẫu tiền nhiệm.

Ban tổ chức triển lãm KLIMS 2026 vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về các mẫu xe sẽ góp mặt. Trong đó, Mazda là một trong những thương hiệu xác nhận tham gia.

Theo đại diện Mazda Malaysia, hãng sẽ trưng bày một mẫu SUV hoàn toàn mới “có thể sắp được phân phối tại thị trường Malaysia”.

Theo Paultan, mẫu xe được nhắc tới nhiều khả năng là Mazda CX-5 thế hệ thứ ba - mẫu SUV vốn trước đó đã được xác nhận sẽ ra mắt tại Malaysia trong quý III năm nay.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba trưng bày tại Nhật Bản vào cuối năm 2025. Ảnh: Paultan

Đại điện nhà phân phối xe Mazda tại Malaysia cho biết mẫu CX-5 mới sẽ được đưa về thị trường Malaysia dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trong giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD) ở giai đoạn sau.

Tại thị trường này, xe dự kiến chỉ được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L, mang tên e-Skyactiv G với hệ thống mild-hybrid, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, thế hệ thứ ba của CX-5 sẽ được bán song song với thế hệ hiện hành tại Malaysia. Tuy nhiên, mẫu xe đời cũ trong tương lai chỉ còn được phân phối với động cơ 2.0L tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L sẽ dần bị cắt giảm và có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh mục sản phẩm.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Mazda CX-5 thế hệ mới được đánh giá là có hàng ghế sau rộng rãi hơn đời trước.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 cũng đang bán bản cũ. Phiên bản thế hệ mới từng được đưa về trưng bày và dự kiến sẽ mở bán vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 749-979 triệu đồng của đời cũ.

Tham khảo tại thị trường Mỹ, Mazda CX-5 đời mới có giá khởi điểm từ 29.990 USD (khoảng 789 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng).