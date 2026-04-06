Toyota tăng tốc ra xe điện với SUV mới cạnh tranh Tesla

TPO - Toyota thể hiện tham vọng ở mảng xe điện với kế hoạch mở rộng sản phẩm tại Bắc Mỹ, trong khi xe hybrid vẫn là trụ cột để duy trì tăng trưởng trong giai đoạn chuyển đổi.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe toàn cầu dần thận trọng với kế hoạch điện hóa, Toyota một lần nữa đi ngược số đông khi đẩy mạnh chiến lược xe không phát thải tại thị trường Bắc Mỹ.

Động thái cho thấy niềm tin của hãng rằng người tiêu dùng Mỹ ngày càng sẵn sàng chuyển sang xe điện, ngay cả khi các ưu đãi thuế đã bị cắt giảm từ năm ngoái.

Theo kế hoạch, đến năm 2027, Toyota sẽ cung cấp 7 mẫu xe thuần điện tại Mỹ. Trong số này có một mẫu SUV hoàn toàn mới chưa được công bố tên, sẽ được sản xuất ngay tại thị trường này.

Hiện danh mục xe điện của Toyota tại Bắc Mỹ gồm 4 mẫu nhập khẩu, bao gồm bZ, bZ Woodland, C-HR và Lexus RZ. Trong thời gian tới, hãng dự kiến bổ sung thêm sedan Lexus ES thuần điện ra mắt trong tháng này, trong khi mẫu Toyota Highlander chạy điện dự kiến trình làng vào cuối năm.

Đáng chú ý, Highlander EV sẽ đánh dấu bước ngoặt khi trở thành mẫu xe điện đầu tiên của Toyota được sản xuất tại Bắc Mỹ, lắp ráp tại bang Kentucky, sử dụng pin cung cấp từ Bắc Carolina. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược nội địa hóa xe điện tại Mỹ của hãng.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, mẫu xe điện thứ hai sản xuất tại Mỹ cũng sẽ là một chiếc SUV đang trong quá trình phát triển, dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2027 tại Kentucky. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về kích thước hay phân khúc vẫn chưa được công bố.

Lãnh đạo của Toyota Bắc Mỹ cho biết hãng hướng tới việc cung cấp đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Mục tiêu kỳ vọng là nếu Toyota có thể duy trì khoảng 15% thị phần ô tô tại Mỹ, tỷ lệ trong phân khúc xe điện cũng đạt mức tương đương.

Đại diện hãng cũng tiết lộ nhóm khách hàng mục tiêu của các mẫu xe điện mới là những người từng sử dụng Prius nhưng chuyển sang Tesla. Toyota sẽ thu hút được nhóm khách này quay trở lại, khi coi loạt xe điện sắp ra mắt là “đối thủ trực tiếp của Tesla”.

Thực tế, bước đi đầu tiên của Toyota trong mảng xe điện chưa thực sự thành công với bZ4X. Tuy nhiên, tình hình đang dần cải thiện khi phiên bản nâng cấp của dòng bZ cùng Lexus RZ ghi nhận doanh số tăng mạnh, với lượng xe bàn giao trong tháng 3/2026 tăng hơn gấp đôi.

Số liệu cho thấy trong quý I/2026, dòng bZ đạt doanh số 10.029 xe, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xe hybrid Prius chỉ đạt 9.737 xe, giảm khoảng 42%, qua đó bị bZ vượt mặt về doanh số trong giai đoạn đầu năm.

Dẫu vậy, xe hybrid vẫn đóng vai trò chủ lực trong doanh số của Toyota. Trong tháng 3/2026, các mẫu hybrid chiếm tới 55% tổng doanh số tại Bắc Mỹ, tăng từ mức 49% của cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu cao khiến nhiều khách hàng vẫn phải chờ đợi do nguồn cung chưa đáp ứng kịp.

Toyota cho thấy rõ chiến lược đa dạng hệ truyền động khi vừa đầu tư mạnh vào xe điện, vừa tiếp tục duy trì lợi thế ở mảng hybrid.

Hãng đã cam kết đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào hoạt động tại Mỹ trong những năm tới, trong đó có 1 tỷ USD để mở rộng các nhà máy tại Kentucky và Indiana.

Tại Việt Nam, Toyota hiện chưa tham gia phân khúc xe thuần điện và mới chỉ từng đưa một số mẫu concept về trưng bày. Hãng xe Nhật hiện đang đẩy mạnh ô tô hybrid với kế hoạch lắp ráp loại xe này tại nước ta.