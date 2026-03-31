Toyota ra mắt xe điện mới giá rẻ

TPO - Toyota vừa tiếp tục điều chỉnh giảm giá hai mẫu xe điện giá rẻ tại thị trường Trung Quốc, đưa mức giá xuống thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn cầu.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của SUV điện Toyota bZ3X, mẫu xe được giới thiệu từ đầu năm 2025 thông qua liên doanh GAC Toyota.

Trước đây, mẫu xe này có giá khởi điểm 109.800 nhân dân tệ (khoảng 418 triệu đồng), nhưng hiện đã được điều chỉnh xuống còn 99.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 380 triệu đồng), nhân dịp liên doanh này đạt mốc 80.000 xe bán ra trong năm đầu tiên.

Theo Carscoops, giá mua mới của Toyota bZ3X hiện còn thấp hơn cả một chiếc Corolla đã qua sử dụng. Khảo sát trên chuyên trang xe cũ Edmunds, giá một chiếc Corolla đã 10 năm tuổi tại Mỹ hiện có giá dao động khoảng 14.000-16.000 USD (khoảng 367-421 triệu đồng).

Ở mức giá này, bZ3X vẫn sở hữu cấu hình đáng chú ý với pin dung lượng 50 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 430 km theo chuẩn CLTC và động cơ điện công suất 221 mã lực. Các phiên bản cao hơn sử dụng pin 58 kWh hoặc 68 kWh, nâng tầm hoạt động tối đa lên tới 610 km.

Nhờ mức giá cạnh tranh, mẫu SUV điện này nhanh chóng đạt doanh số cao, liên tục dẫn đầu doanh số xe điện của các liên doanh tại Trung Quốc trong 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 9.

Không chỉ dừng lại ở SUV, Toyota cũng giảm giá mẫu sedan điện Toyota bZ3 do liên doanh FAW Toyota phân phối. Phiên bản nâng cấp của bZ3, ra mắt cách đây vài tháng, hiện có giá khởi điểm giảm từ 109.800 xuống còn 93.800 nhân dân tệ (khoảng 357 triệu đồng).

Mẫu sedan này sử dụng công nghệ pin Blade do BYD phát triển, với hai tùy chọn dung lượng 49,9 kWh và 65,3 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 517 km đến 616 km tùy phiên bản.

Bên cạnh hệ truyền động, xe còn được trang bị loạt công nghệ đáng chú ý trong tầm giá, bao gồm màn hình giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây kép cho điện thoại, cảm biến LiDAR gắn trên nóc và các tính năng hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2.

Động thái giảm giá mạnh của Toyota phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường xe điện Trung Quốc. Ngay cả một tên tuổi lớn như Toyota cũng đang cố gắng đưa giá bán xuống mức thấp hơn nhằm thu hút người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Toyota hiện chưa tham gia phân khúc xe thuần điện và mới chỉ từng đưa một số mẫu concept về trưng bày. Hãng xe Nhật hiện đang đẩy mạnh ô tô hybrid với kế hoạch lắp ráp loại xe này tại nước ta.