Honda Super Cub nhập Thái giá ngang ngửa SH350i

Lê Tuấn
TPO - Mẫu Honda Super Cub C125 bản mới 2026 được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng đam mê sưu tầm.

Sau khoảng 2 tháng được Honda trình làng tại Thái Lan, mới đây những chiếc Super Cub C125 đầu tiên thuộc phiên bản mới 2026 vừa gia nhập thị trường Việt Nam.

Lô hàng này được đưa về nước bởi một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP. HCM. Đây cũng là lần đầu tiên phiên bản Super Cub C125 2026 xuất hiện tại nước ta.

Mẫu xe đời mới có một số thay đổi nhỏ so với các phiên bản tiền nhiệm. Trong đó, điểm mới dễ nhận biết nhất là phối màu ngoại thất của xe. Phiên bản về Việt Nam có ba màu sắc, gồm đen nhám, xám xi măng và màu bạc.

Chiếc xe trong bài thuộc phiên bản màu bạc sở hữu nhiều chi tiết mạ crôm. Mỗi phối màu sẽ có sự khác biệt về chi tiết như ốp hông, ốp pô, chắn bùn trước/sau và bọc yên.

Ngoài màu mới, Super Cub C125 2026 về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước và thiết kế đặc trưng như các phiên bản trước đây.

Xe sử dụng mâm phay. Đèn pha tròn và đèn hậu dọc lấy cảm hứng từ các dòng Super Cub cổ điển nhưng được tinh chỉnh cho hiện đại hơn với công nghệ LED.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Honda Super Cub C125 phiên bản 2026 sản xuất tại Thái Lan nằm ở hệ thống phanh. Theo đó, bản này hiện đã có ABS ở bánh trước - trang bị trước đây chỉ xuất hiện trên Super Cub sản xuất ở Nhật.

Hệ thống trang bị của xe gồm màn hình tốc độ dạng tròn, kết hợp LCD và analog, chìa khóa thông minh Smartkey, yên đôi bọc da. Xe sử dụng vành 17 inch cả hai bánh, phanh đĩa bánh trước, tang trống bánh sau.

Động cơ của Honda Super Cub C125 phiên bản 2026 tiếp tục duy trì cấu hình quen thuộc với dung tích 125 cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp.

Theo chia sẻ của đơn vị nhập khẩu, mẫu xe Super Cub C125 2026 nhập Thái có giá dự kiến khoảng 150 triệu đồng. Con số này ngang ngửa với mẫu xe tay ga cao cấp là Honda SH350i (151,1 triệu đồng) đồng thời gần gấp đôi so với phiên bản Super Cub C125 (86,2-87,3 triệu đồng) chính hãng do Honda Việt Nam phân phối.

Cả hai phiên bản này đều nhập từ Thái Lan. Nhưng bản chính hãng thuộc thế hệ cũ và chưa được trang bị hệ thống phanh ABS.

Cũng giống như các phiên bản Super Cub nhập khẩu khác từng được đưa về Việt Nam, Honda Super Cub C125 2026 nhập Thái có đối tượng khách hàng hạn chế. Đây thường là các dân chơi đam mê sưu tầm, có điều kiện về tài chính và mong muốn sở hữu xe sớm, đặc biệt đối với dòng Super Cub.

#Honda Super Cub #C125 2026 #cub nhập Thái #xe máy nhập khẩu #honda sh350i #xe máy honda

Cùng chuyên mục