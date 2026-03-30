Mẫu xe máy điện đi được 300 km sau 10 phút sạc

Trường Vũ

TPO - Bộ pin thể rắn hỗ trợ sạc siêu nhanh được áp dụng trên xe máy điện Verge TS Pro cho thấy bước tiến lớn trong công nghệ pin, hứa hẹn mở ra cuộc cách mạng ngành xe hai bánh.

Xe máy điện hiện vẫn chưa đạt được mức độ phổ biến tương đương ô tô điện. Tuy nhiên, với sự xuất hiện ngày càng gần của công nghệ pin thể rắn, ngành công nghiệp xe hai bánh được cho là đang đứng trước một cuộc cách mạng mới.

Trong đó, các hãng như Verge Motorcycles và Donut Lab có thể đóng vai trò tiên phong. Đầu năm nay Verge đã giới thiệu mẫu xe điện Verge TS Pro có phạm vi hoạt động lên tới 299 km chỉ với 10 phút cắm sạc nhanh 200 kW chuẩn NACS.

Nhằm chứng minh hiệu suất thực tế, Donut Lab đã tiến hành thử nghiệm sạc trực tiếp tại một trạm công cộng. Mẫu xe được sử dụng là phiên bản đời trước của TS Pro, đã được nâng cấp bộ pin mới do Donut Lab phát triển, dung lượng 18 kWh.

Kết quả cho thấy công suất sạc đạt đỉnh hơn 100 kW, cho phép nạp từ 10% lên 70% chỉ trong hơn 9 phút và đạt 80% trong khoảng 12 phút. Theo Donut Lab, bộ pin này có tốc độ sạc nhanh gấp ba lần so với thế hệ trước của Verge.

Dù mức công suất hơn 100 kW có thể chưa thực sự ấn tượng nếu so với các hệ thống sạc siêu nhanh lên tới 1.500 kW của các hãng Trung Quốc như BYD, Geely hay Zeekr, nhưng cần lưu ý rằng các mẫu ô tô điện này sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng để kiểm soát nhiệt độ pin.

Trong khi đó, pin của Verge sử dụng cơ chế làm mát bằng không khí, khiến công suất sạc chưa thể đạt mức tương đương. Donut Lab cho biết hiệu suất sạc vẫn có thể được cải thiện khi hệ thống được tối ưu hóa hoàn toàn.

Ông Ville Piippo, Giám đốc công nghệ của Donut Lab, cho biết đây là lần đầu tiên công ty công bố thử nghiệm thực tế trên xe hoàn chỉnh, nhằm chứng minh hiệu suất và đặc tính hoạt động của các cell pin trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Theo ông, mật độ năng lượng cao của công nghệ pin mới cho phép thiết kế pin linh hoạt và duy trì hiệu suất vượt trội ngay cả với xe máy điện - loại phương tiện đòi hỏi tiết kiệm không gian và tính đơn giản của hệ thống.

Trường Vũ
