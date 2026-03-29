Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe van điện Ford Transit bổ sung phiên bản giá rẻ

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe van điện mới của Ford có Transit City là sản phẩm liên doanh hướng tới phân khúc xe thương mại điện chi phí thấp.

Danh mục xe van của Ford Pro vốn đã khá đa dạng với các mẫu thuần điện như Ford E-Transit Custom và Ford E-Transit. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục mở rộng dải sản phẩm khi giới thiệu mẫu Transit City hoàn toàn mới, hướng tới phân khúc xe thương mại chạy điện với giá bán cạnh tranh.

Transit City được phát triển trên nền tảng xe điện do liên doanh với JMC xây dựng và lắp ráp tại Trung Quốc. Mẫu xe này sẽ được phân phối tại thị trường châu Âu và Anh.

Nhằm tối ưu chi phí, Ford áp dụng chiến lược đơn giản hóa tối đa cho Transit City. Xe chỉ có một phiên bản duy nhất, không có danh sách trang bị tùy chọn và gần như không cho phép cá nhân hóa.

Thiết kế ngoại thất theo đó cũng mang phong cách thực dụng, với đèn LED hiện đại kết nối qua mặt ca-lăng kín. Bề mặt thân xe tối giản, mâm sơn đen và cản nhựa nhám không sơn.

Transit City được cung cấp ba biến thể thân xe gồm bản van tiêu chuẩn, bản trục cơ sở dài mui cao và phiên bản cabin chassis dành cho khách hàng có nhu cầu “độ” thùng xe chuyên dùng.

Tải trọng dao động từ 1.085 kg đến 1.530 kg tùy cấu hình. Phiên bản lớn nhất có thể chở tối đa 8,5 mét khối hàng hóa, với chiều dài khoang chứa lên tới 3.070 mm.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, trang bị tiêu chuẩn của xe vẫn ở mức khá cao trong phân khúc. Khoang cabin được trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch sử dụng hệ điều hành SYNC 4, bảng đồng hồ kỹ thuật số và nhiều khoang chứa đồ tiện dụng.

Xe cũng đi kèm loạt tính năng hỗ trợ lái như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và ghế lái có sưởi.

Khác với các dòng xe thương mại hiện hành của Ford Pro, Transit City là mẫu xe thuần điện 100%, không có tùy chọn động cơ đốt trong hay hybrid. Hãng cho biết hệ truyền động điện giúp giảm chi phí bảo dưỡng tới 40% so với xe diesel truyền thống.

Xe sử dụng khung gầm dạng thang do JMC phát triển, trang bị mô-tơ điện đặt trước cho công suất 148 mã lực. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 56 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 254 km theo chuẩn WLTP.

Theo Ford, con số này phù hợp với nhu cầu thực tế khi người dùng trong phân khúc này thường chỉ di chuyển dưới 110 km mỗi ngày.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 87 kW, cho phép bổ sung 50 km quãng đường chỉ trong 10 phút hoặc sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 33 phút. Với bộ sạc AC 11 kW, thời gian sạc đầy khoảng 5 giờ.

Hiện Ford chưa công bố giá bán chính thức, nhưng xác nhận Transit City sẽ nằm giữa hai mẫu Ford E-Transit Custom và Ford E-Transit trong dải sản phẩm. Hai mẫu này hiện có giá khởi điểm lần lượt từ 43.630 bảng Anh và 49.545 bảng Anh (tương đương 1,5 tỷ và 1,7 tỷ đồng).

#Ford Transit #xe van điện #ford #transit #transit city #xe thương mại #xe điện

