Hoàn tất 3.520 đơn đặt mua xe trong một ngày, VinFast lập kỷ lục chưa từng có

VinFast vừa đạt kỷ lục hoàn tất xử lý 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3/2026. Cột mốc này vừa chứng minh năng lực xử lý của VinFast, vừa cho thấy nhu cầu của người dùng cũng như quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới.

Cứ một phút có 2,4 đơn hàng được hoàn tất

VinFast vừa khiến thị trường xe dậy sóng khi công bố đã hoàn tất 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3, tạo nên một kỷ lục hiếm thấy về số đơn xử lý trong ngày với một hãng xe.

Theo thông tin từ hãng, đây là số lượng xe đã được hoàn tất thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng. Số xe này sau đó sẽ được vận chuyển tới đại lý trước khi bàn giao cho khách hàng.

Con số 3.520 đơn hàng hoàn tất của VinFast được đánh giá tương đương doanh số một tháng của một số hãng xe trên thị trường. Đơn cử, trong tháng 2/2026, Toyota bán được 3.890 xe, Hyundai bán được 3.080 xe. Nếu tính trung bình, lượng đơn kỷ lục của VinFast tương đương 146 đơn mỗi giờ, tức khoảng 2,4 đơn mỗi phút.

Trên các diễn đàn và cộng đồng người dùng, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước tốc độ xử lý khủng của VinFast. “Hơn 3.500 đơn được xử lý trong một ngày, mà lại là ngày cuối tuần, chứng tỏ năng lực quá tốt của đội ngũ sản xuất, kinh doanh của VinFast”, tài khoản Phạm Văn Minh chia sẻ.

Người dùng Hồng Lan lại khẳng định, con số kỷ lục phản ánh nhu cầu chuyển đổi sang xe điện rất lớn từ thị trường. Trong bối cảnh giá xăng đang “nhảy múa” từng ngày, chị thừa nhận, việc lượng lớn người dùng xe xăng cân nhắc chuyển đổi là hoàn toàn dễ hiểu. “Xe điện vừa sạch sẽ, bảo vệ môi trường, lại không lo phụ thuộc vào giá xăng, dầu nên ngày càng nhiều người chuyển sang cũng là xu hướng tất yếu”, chị Hồng Lan bày tỏ.

Kỷ lục nối kỷ lục: Cơ hội để chuyển đổi xanh và giảm phụ thuộc xăng dầu

Giới quan sát nhận định, với những lợi thế như hiện tại, VinFast gần như chắc chắn sẽ thiết lập thêm các kỷ lục mới về doanh số trong năm 2026. Trong vòng 2 năm trở lại đây, hãng đã liên tiếp ghi nhận các kỷ lục doanh số trên thị trường Việt.

Từ năm 2024, VinFast đã liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2025, hãng đạt 175.099 xe bàn giao tới khách hàng, tương đương tổng doanh số cộng lại của 3 thương hiệu nước ngoài đứng phía sau là Toyota (71.954 xe), Hyundai (53.229 xe) và Ford (50.450 xe).

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, 27.649 xe VinFast đã được bán ra, tạo kỷ lục về doanh số trong một tháng của một hãng xe. Đáng chú ý, đây là cột mốc doanh số nhiều thương hiệu phải mất cả năm để đạt tới, đơn cử như Kia với 27.176 xe.

Theo giới chuyên gia, thành tích liên tiếp của hãng Việt cũng được xem là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái xanh toàn diện. Hiện tại, 150.000 cổng sạc của V-Green – đơn vị phát triển và vận hành trạm sạc cho xe điện VinFast trên toàn cầu – đã được quy hoạch tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sắp tới, doanh nghiệp này cũng sẽ triển khai 99 “siêu trạm sạc” với 100 súng sạc 150 kW tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn trên cả nước, củng cố thêm lợi thế về hạ tầng sạc. Song song đó, hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ đảm bảo trải nghiệm sử dụng xe của khách hàng luôn liền mạch, được chăm sóc tận tình.

Cùng với chất lượng sản phẩm đã được chứng minh, TS Lê Hoàng Nam, chuyên gia về quy hoạch giao thông cho rằng, “kỷ lục nối tiếp kỷ lục” của VinFast là điều dễ hiểu khi người Việt ngày càng ưu tiên xe điện như một lựa chọn chính.

“Khi hệ sinh thái từ sản phẩm, trạm sạc tới xưởng dịch vụ đều được quy hoạch bài bản như VinFast đang làm, người dùng sẽ có thêm động lực để tự tin chuyển đổi sang xe điện. Chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích cho từng gia đình, từng cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy điện hóa giao thông, giảm phát thải ra môi trường và đặc biệt hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu”, vị chuyên gia phân tích.