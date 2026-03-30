Vượt đèn đỏ rồi đâm trúng ô tô khiến 2 người thương vong

Ngọc Tú
TPO - Khi đi qua ngã tư đường, chiếc xe máy chở theo 2 nam thanh niên đã đâm trúng xe ô tô khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 30/3, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư chợ Sơn, đoạn qua địa bàn xã Đông Lộc (Nghệ An).

Video camera an ninh ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h20’ sáng 29/3. Theo đoạn video ghi lại từ camera an ninh cho thấy, thời điểm trên hai nam thanh niên đi trên một xe máy chạy tốc độ cao lao qua ngã tư chợ Sơn khi đèn đỏ vẫn đang bật sáng. Khi xe vừa đến giữa ngã tư, chiếc xe máy đã đâm thẳng vào hông ô tô.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

657418710-963434312725693-5678741401361428799-n.jpg
660125839-963434299392361-8853218265867539386-n.jpg
656949231-963434296059028-7964669097241707509-n.jpg
Sau vụ tai nạn, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn. Chiếc xe ô tô 5 chỗ mang biển số 29A bị hư hỏng nặng phần cửa sau bên phụ. Phần kính cửa và đuôi xe bị vỡ, biến dạng.

Theo người dân sống xung quanh hiện trường cho biết, nạn nhân tử vong được xác định tên là Nguyễn Văn A.T. (khoảng 18 tuổi). Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 nạn nhân đi xe máy không biển số, không gương, không đội mũ bảo hiểm.

658220681-963434316059026-9136720639298133363-n.jpg
Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
#Nghệ An #tai nạn giao thông #vụ tai nạn #tử vong #nạn nhân #vượt đèn đỏ #đâm ô tô #xe vượt đèn đỏ gây tai nạn #vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục