Hé lộ đầu tiên về Honda City bản mới

TPO - Hình ảnh chạy thử của Honda City bản mới vừa được ghi nhận tại Brazil, hé lộ những thay đổi đáng chú ý.

Theo các hình ảnh hiện trường, Honda City bản facelift 2026 xuất hiện với lớp ngụy trang dày đặc, cho thấy những nâng cấp tập trung chủ yếu vào thiết kế ngoại thất.

Honda City facelift chạy thử trên đường phố Brazil. Ảnh: Rushlane

Phần đầu xe dự kiến được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt mới và cản trước nổi bật hơn. Trong khi đó, cụm đèn pha cũng được làm lại theo hướng thể thao, lấy cảm hứng từ Honda Civic thế hệ mới.

Ở thân xe, mẫu sedan này có thể được trang bị bộ mâm hợp kim thiết kế mới. Phía sau, cản xe cũng được tinh chỉnh nhẹ về chi tiết.

Kích thước tổng thể được dự báo giữ nguyên, hoặc có thể thay đổi nhỏ ở chiều dài do thiết kế cản mới.

Không gian nội thất nhiều khả năng sẽ được nâng cấp nhẹ với chất liệu ghế mới, trong khi các trang bị khác duy trì như phiên bản hiện hành.

Một số trang bị tiện nghi mới có thể được bổ sung để tăng sức cạnh tranh, chẳng hạn như camera 360 độ hoặc ghế thông gió, tùy theo từng thị trường. Tuy nhiên, bố cục cabin với màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây nhiều khả năng vẫn giữ nguyên.

Về vận hành, Honda City 2026 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại. Đó là máy xăng 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên, cho công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Một số thị trường được cung cấp cả biến thể hybrid e:HEV thiên về tiết kiệm nhiên liệu.

Gói an toàn tiếp tục duy trì với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp độ 2), gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng, tùy phiên bản.

Theo Rushlane, Honda City facelift có thể ra mắt tại Brazil vào khoảng tháng 8/2026 trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Đây được xem là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng sedan Nhật, trong khi thế hệ hoàn toàn mới dự kiến sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2027-2028.

Tại Việt Nam, City là mẫu xe bán chạy nhất của Honda ở mảng ô tô, với doanh số 10.899 chiếc trong năm 2025. Ở phân khúc sedan và hatchback cỡ B, City đứng thứ hai về doanh số, chiếm khoảng 28% thị phần.