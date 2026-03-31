Mẫu xe hybrid vừa ra mắt đã giảm giá xuống 'đáy' phân khúc

TPO - Mẫu Omoda C5 SHS-H vừa ra mắt với mức giá cạnh tranh chỉ từ 599 triệu đồng hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc xe hybrid tại Việt Nam trong thời gian tới.

Mới đây, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức công bố giá bán của mẫu C5 hybrid có tên đầy đủ là Omoda C5 SHS-H. Cụ thể, xe được phân phối với 2 phiên bản gồm Premium và Flaship, với giá niêm yết lần lượt 669 và 749 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay thời điểm ra mắt, hãng này áp dụng chương trình hỗ trợ phí nhiên liệu trong 7-8 năm, giá trị tương đương 70-80 triệu đồng.

Omoda C5 SHS-H chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Theo đó, giá bán thực tế của xe được đưa xuống còn 599 triệu đồng với bản Premium và 669 triệu đồng với bản Flagship. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho 99 khách hàng mua tiên phong.

Với mức giá khởi điểm từ 599 triệu đồng, Omoda C5 SHS-H đang thuộc nhóm xe hybrid có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Nếu chỉ tính xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), tân binh của Omoda & Jaecoo đang là mẫu xe rẻ nhất phân khúc.

Hiện trên thị trường chỉ có số ít mẫu xe hybrid có giá dưới 600 triệu đồng, bao gồm Suzuki Fronx GLX (599 triệu đồng), Suzuki XL7 (599,9 triệu đồng) và Suzuki Swift (569-577 triệu đồng).

Tuy nhiên, bộ ba này sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid). Trong đó mô-tơ điện chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho động cơ xăng khi tăng tốc. Về cơ bản là xe có mức độ can thiệp của điện hóa ít hơn nhiều so với loại HEV và PHEV.

Trở lại với Omoda C5 hybrid, mẫu xe Trung Quốc này hướng tới cạnh tranh với những mẫu xe hybrid cùng cỡ như Honda HR-V e:HEV RS (835 triệu đồng) hay Toyota Corolla Cross HEV (865 triệu đồng). Bộ đôi xe Nhật có ưu thế về thương hiệu, vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Omoda C5 hybrid được định vị ở phân khúc B+, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross HEV và Honda HR-V e:HEV RS. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, lợi thế của Omoda C5 hybrid nằm ở giá bán cùng hệ thống trang bị dồi dào. Một số điểm nổi bật trên mẫu xe này gồm có động cơ hybrid tự sạc mạnh 201 mã lực, hệ thống treo sau đa liên kết, kính cách âm hai lớp, camera quan sát 540 độ…