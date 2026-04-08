Loạt xe 7 chỗ 'đua nhau' giảm giá

TPO - Hàng loạt mẫu xe 7 chỗ bao gồm cả MPV và SUV đang được áp dụng khuyến mãi lớn trong tháng 4. Trong đó có Mitsubishi Xpander, Hyundai Santa Fe và Palisade là những cái tên nổi bật với mức giảm cao nhất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, nhóm xe đa dụng 7 chỗ, đặc biệt là các mẫu MPV cỡ nhỏ đang là một trong những phân khúc được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.

Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong tháng 4 này, khi mùa du lịch hè với các kỳ nghỉ dài sắp tới, nhóm xe 7 chỗ được các hãng và đại lý tăng cường ưu đãi để kích cầu.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất phân khúc năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được khuyến mãi dưới hình thức tặng phiếu nhiên liệu.

Mitsubishi Xpander Cross được giảm giá cho tất cả các phiên bản trong tháng 4. Ảnh: Đại lý

Mức giảm dành cho các phiên bản dao động từ 53-75 triệu đồng. Ưu đãi này giúp đưa giá khởi điểm của Xpander xuống còn khoảng 511 triệu đồng cho bản MT. Trong khi đó bản cao nhất là Xpander Cross có giá sau khuyến mãi là 644 triệu đồng.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được hỗ trợ 100% phí trước bạ kèm quà tặng trong tháng 4.

Tổng giá trị ưu đãi tương đương 98-106 triệu đồng cho Avanza Premio (giá 558-598 triệu) và 111-114 triệu đồng cho Veloz Cross (giá 638-660 triệu). Tùy từng đại lý mà gói hỗ trợ này có thể quy đổi một phần hoặc toàn bộ thành tiền mặt để trừ trực tiếp vào giá bán.

Dù liên tục được khuyến mãi lớn nhưng Veloz Cross và Avanza Premio vẫn chưa thể tạo áp lực lên Xpander trên cuộc đua doanh số. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, bộ đôi MPV cỡ nhỏ của Toyota đã bán được tổng cộng 1.582 xe, trong khi mẫu xe nhà Mitsubishi đã bàn giao 2.468 chiếc đến tay khách Việt.

Ngoài bộ ba trên, một mẫu MPV Nhật Bản khác cũng được giảm giá trong tháng 4 là Honda BR-V. Cụ thể, hai phiên bản của BR-V có giá 629-705 triệu đồng, đều được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Như vậy, khách hàng khi mua BR-V trong tháng 4 có thể tiết kiệm khoảng 31-35 triệu đồng.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai đang có mức ưu đãi lên tới 107 triệu đồng cho mẫu MPV cỡ nhỏ Stargazer. Tuy nhiên, mức giảm sâu chủ yếu áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025, trong khi phiên bản mới chỉ được đại lý giảm nhẹ từ 5-32 triệu đồng tùy nơi.

Hyundai Stargazer vừa ra mắt bản mới trong tháng 3, giá từ 569-615 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cũng ở nhóm xe Hàn, mẫu Kia Carens có mức ưu đãi khá khiêm tốn khi chỉ được giảm 10 triệu đồng cho các phiên bản 1.5G Luxury và 1.5G IVT trong tháng 4.

Ở nhóm MPV cỡ lớn, Kia Carnival được khuyến mãi từ 20-45 triệu đồng. Mức ưu đãi cao nhất áp dụng cho phiên bản Carnival 2.2D Signature 7S​ (giá 1,569 tỷ đồng).

Bên cạnh MPV, các hãng xe còn đang giảm giá một số dòng SUV 7 chỗ. Trong đó, Mitsubishi Destinator được hỗ trợ 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản, đưa giá bán xuống còn 745-820 triệu đồng.

Mẫu xe Hàn Kia Sorento Plug-in Hybrid thế hệ cũ có ưu đãi lên đến 110 triệu đồng. Cùng phân khúc với Sorento là Hyundai Santa Fe được giảm nhiều hơn, với tổng giá trị ưu đãi khoảng 220 triệu đồng. Ước tính, giá khởi điểm sau khuyến mãi của mẫu SUV Hàn Quốc này có thể được giảm xuống còn dưới 1 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 4. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade nhận ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng, đưa giá thực tế về khoảng từ 1,269 tỷ đồng. Mức giảm lên tới hàng trăm triệu của Santa Fe và Palisade không chỉ giúp bộ đôi này tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Về phía người tiêu dùng, tháng 4 được đánh giá là thời điểm thuận lợi để sắm ô tô với mức chi phí tiết kiệm hơn nhờ các chương trình khuyến mãi. Trong đó, xe 7 chỗ là phân khúc nóng, được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện du lịch trong các kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng chương trình khuyến mãi lớn thường chỉ áp dụng do các xe sản xuất năm 2025. Ngoài ra, một số mẫu xe giảm giá sâu có thể gặp tình trạng khan hàng, không có nhiều phiên bản và màu sắc để lựa chọn nên cần cân nhắc kỹ.