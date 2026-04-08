Toyota Land Cruiser hybrid sắp có mặt tại Việt Nam?

TPO - Bên cạnh mẫu Land Cruiser FJ mới, dải sản phẩm SUV của Toyota tại Việt Nam được cho là sẽ bổ sung thêm cả mẫu Land Cruiser LC300 phiên bản hybrid.

Theo thông tin từ một số đại lý, khách hàng có thể đặt cọc trước đối với mẫu Toyota Land Cruiser LC300 bản hybrid (HEV). Dẫu vậy, thông tin thêm về xe hiện còn hạn chế, ngoài thời điểm ra mắt dự kiến rơi vào quý III/2026.

Giá bán của phiên bản này được dự báo sẽ cao hơn mức 4,58 tỷ đồng của bản thuần xăng đang bán chính hãng. Lưu ý, những thông tin về Land Cruiser LC300 bản hybrid đều xuất phát từ phía đại lý trong khi Toyota Việt Nam chưa có thông báo chính thức nào về mẫu xe này.

Phiên bản hybrid của Land Cruiser LC300 ra mắt đầu tiên tại thị trường Trung Đông từ tháng 6/2025. Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Hệ thống cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Với thông số này, phiên bản hybrid mới trở thành biến thể Land Cruiser mạnh nhất từng được sản xuất.

Tại Đông Nam Á, biến thể Land Cruiser hybrid này vẫn chưa được phân phối chính thức. Dù từng xuất hiện thông tin về khả năng ra mắt tại Philippines từ đầu năm 2026, đến nay thị trường này vẫn chưa ghi nhận sự xuất hiện của mẫu xe thực tế.

Ở thị trường Việt Nam, Land Cruiser LC300 luôn là một trong những mẫu SUV được săn đón nhiều nhất. Vào năm 2022, dòng xe này từng rơi vào tình trạng cháy hàng, không đủ xe giao dẫn tới bán kênh giá đến cả tỷ đồng.

Doanh số của Toyota Land Cruiser LC300 tại Việt Nam cũng khá ổn định dù giá bán cao. Trong cả năm 2025, mẫu SUV này bán được 631 chiếc, tức trung bình hơn 52 chiếc/tháng. Bước sang 2026, Land Cruiser đạt doanh số 149 chiếc chỉ sau 2 tháng đầu năm.

Bên cạnh Land Cruiser LC300 hybrid, nhiều đại lý Toyota cũng đang nhận đặt cọc cho mẫu Land Cruiser FJ – dòng SUV off-road cỡ nhỏ mới nhất của hãng. Theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, xe có giá dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và dự kiến bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2026.