Mẫu SUV điện thương hiệu mới xuất hiện tại Hà Nội

TPO - Ít ngày trước khi thương hiệu Lotus chính thức chào sân thị trường Việt Nam, mẫu SUV điện mới tiếp tục được bắt gặp tại Hà Nội.

Sau thời gian dài ấp ủ, thương hiệu xe thể thao Anh quốc Lotus chuẩn bị ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 19/4 tới.

Theo kế hoạch, hãng sẽ giới thiệu 3 mẫu xe tại Việt Nam, bao gồm Eletre, Emeya và Emira. Trong số này, mẫu SUV điện Eletre vừa được bắt gặp tại Hà Nội với ngoại thất màu trắng.

Xe điện Lotus Eletre xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Khang Minh Vu

Thực tế, mẫu Lotus Eletre và Emeya đã từng được bắt gặp tại Hà Nội vào tháng 3. Chiếc Eletre xuất hiện trước đó mang ngoại thất màu vàng nổi bật.

Eletre sẽ có 2 cấu hình cơ bản là 600 và 900, thể hiện mức công suất tương ứng là 604 mã lực và 905 mã lực. Tùy phiên bản, mẫu SUV điện này có phạm vi di chuyển dao động 410-600 km sau mỗi lần sạc đầy.

Khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, Lotus Eletre sẽ cạnh tranh trực tiếp với loạt SUV điện hạng sang đến từ Đức như Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes-Benz EQE EV hay Porsche Macan EV.

Thông số kỹ thuật chính thức cùng giá bán sẽ được công bố khi ra mắt. Tham khảo tại thị trường Malaysia, Lotus Eletre phiên bản mới 2026 có giá khởi điểm 499.000 ringgit, quy đổi khoảng 3,26 tỷ đồng.

Bên cạnh SUV Eletre, mẫu sedan Emeya cũng là sản phẩm thuần điện. Trong khi đó, Emira là mẫu xe duy nhất trang bị động cơ đốt trong.

Lotus Car được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto - đơn vị đang phân phối loạt thương hiệu khác như Geely, Lynk & Co và Volvo. Theo đó, nhiều khả năng trong tương lai Lotus sẽ tiếp tục được mở rộng mạng lưới cũng như dùng chung hệ sinh thái với các thương hiệu khác, đặc biệt là hệ thống trạm sạc - yếu tố quan trọng với xe điện.

Nhìn chung, Lotus Cars nhiều khả năng được Geely cùng Tasco Auto đưa vào thị trường Việt Nam với mục tiêu chủ yếu là xây dựng hình ảnh thương hiệu, thay vì đặt kỳ vọng lớn vào doanh số.

Bởi dù là một thương hiệu đã có chỗ đứng trong làng xe thể thao quốc tế nhưng Lotus vẫn là cái tên khá mới với người dùng đại chúng Việt Nam.

Tuy vậy, sự xuất hiện của Lotus vẫn sẽ góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho thị trường, đặc biệt là ở phân khúc xe điện hiệu năng cao.

#lotus #xe thể thao #lotus eletre #lotus emeya #suv điện #lotus ra mắt việt nam #xe sang #tasco auto

Cùng chuyên mục