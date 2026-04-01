Điểm mặt các mẫu xe điện hóa vừa ra mắt Việt Nam

TPO - Sau giai đoạn trầm lắng của tháng Tết, thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 đón nhận nhiều mẫu xe điện và hybrid mới đa dạng phân khúc và kiểu dáng, từ xe van điện VinFast EC Van cửa lùa cho tới SUV hạng sang Volvo XC90 và Range Rover Evoque PHEV.

VinFast EC Van bản cửa trượt

Phiên bản EC Van cửa trượt được mong chờ mới đây đã được trưng bày tại một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3.

Điểm đáng chú ý của biến thể này là sự xuất hiện của cửa lùa bên hông. Theo giới tư vấn bán hàng, mức giá tạm tính của mẫu xe này rơi vào khoảng 325 triệu đồng, chưa được VinFast xác nhận.

Với cửa lùa ở bên hông, người dùng có thể dễ dàng bốc xếp hàng hóa lên xe hơn, thay vì chỉ sử dụng cửa cốp phía sau. Đây sẽ là yếu tố giúp EC Van tiếp cận được thêm nhiều khách hàng là những người đang tìm kiếm một chiếc xe tải nhỏ vận hành trong đô thị với chi phí tiết kiệm.

Omoda C5 hybrid

Một trong những mẫu xe hybrid đáng chú ý nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam gọi tên Omoda C5 SHS-H.

Xe được phân phối với 2 phiên bản gồm Premium và Flaship, kèm giá bán lần lượt 669 và 749 triệu đồng. Với 99 khách mua xe đầu tiên trong tháng 4, hãng áp dụng giá ưu đãi còn 599 triệu đồng và 669 triệu đồng cho lần lượt hai bản.

Mức giá sau khuyến mãi biến Omoda C5 SHS-H trở thành một trong những mẫu xe hybrid rẻ nhất thị trường.

So với bản máy xăng, Omoda C5 hybrid được tinh chỉnh ngoại thất theo hướng hiện đại hơn. Xe được trang bị hệ thống treo sau liên kết đa điểm, hệ truyền động hybrid tự sạc kết hợp máy xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện cho công suất 221 mã lực.

Geely EX2

Sau 1 năm ra mắt thương hiệu tại Việt Nam, Geely mới đây tiếp tục mở rộng dải phẩm điện hóa với mẫu xe thuần điện EX2. Đây là một mẫu hatchback điện hướng tới khách hàng ở trẻ ở đô thị.

Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, thân xe làm bo tròn mềm mại. Geely EX2 sử dụng dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, dẫn động cầu sau. Bộ pin dung lượng 44,1 kWh cho phạm vi hoạt động 395 km mỗi lần sạc.

Geely EX2 được phân phối với 2 phiên bản Pro và Max đi cùng giá bán lần lượt là 459 triệu đồng và 499 triệu đồng. Xét về kích cỡ và giá bán, mẫu xe Trung Quốc này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như BYD Dolphin hay Dongfeng Box.

Geely EX5 PHEV

Ra mắt cùng EX2 là đàn anh EX5 EM-i - phiên bản PHEV của mẫu xe điện EX5 đang bán tại nước ta. Xe bán ra với ba phiên bản, bao gồm Pro 789 triệu đồng, Max 909 triệu đồng và Ultra giá 969 triệu đồng.

So với bản thuần điện, EX5 PHEV có phần đầu xe được tinh chỉnh với đèn pha mới nối liền, cản trước được làm mới tạo cảm giác bệ vệ hơn. Thân xe có tay nắm cửa truyền thống.

Xe trang bị động cơ Hybrid Thor 1.5L đi kèm mô-tơ điện cho tổng công suất 219 mã lực và mô-men xoắn 398 Nm. Pin đi kèm có dung lượng 18,4-29,8kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện từ 105-170km. Theo công bố của nhà sản xuất, khi đầy đủ cả điện và xăng, xe có thể đạt quãng đường di chuyển hơn 1.500 km.

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, Geely EX5 EM-i sẽ cạnh tranh với các mẫu PHEV Trung Quốc như như BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7, và cả các xe động cơ đốt trong như Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, Honda CR-V, Ford Territory hay Mazda CX-5.

Range Rover Evoque 2026

Ở phân khúc xe sang, nhà phân phối thương hiệu Land Rover tại Việt Nam giới thiệu mẫu Range Rover Evoque 2026 nhập khẩu từ Anh. Ở đời 2026, hãng bỏ phiên bản động cơ 1.5 thuần xăng, chỉ có các bản 2.0 dẫn động 4 bánh AWD và tùy chọn PHEV mới.

Trong đó, bản PHEV sử dụng kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 309 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD.

Về thiết kế, Range Rover Evoque 2026 giữ nguyên tạo hình so với bản tiền nhiệm ra mắt hồi đầu 2025. Xe sở hữu phong cách tối giản theo xu hướng chung của các sản phẩm khác cùng nhà Range Rover.

Range Rover Evoque 2026 phiên bản Hoxton Edition 309PS 1.5L AWD PHEV được công bố giá ở mức 3,319 tỷ đồng, trong khi bản máy xăng S 2.0L AWD có giá 2,739 tỷ đồng.

Volvo XC90 2026

Mẫu SUV đầu bảng của Volvo vừa ra mắt phiên bản facelift trong tháng 3. XC90 bản 2026 được cập nhật ngoại thất với lưới tản nhiệt nan chéo kiểu mới của thương hiệu.

Nội thất tiếp tục sử dụng các vật liệu cao cấp, đồng thời trang bị màn hình giải trí lớn hơn, nét hơn và mượt hơn nhờ chip xử lý mới. XC90 2026 cũng được duy trì các công nghệ quen thuộc như Pilot Assist với hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù hay camera 360 độ.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở động cơ. Cụ thể, Volvo XC90 2026 sử dụng động cơ B5 2.0L tăng áp kết hợp mild-hybrid 48V cho công suất 259 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe vẫn duy trì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cùng hộp số tự động 8 cấp.

So với phiên bản B6 trước đây, cấu hình mới có công suất thấp hơn, nhưng đổi lại cho giá bán dễ tiếp cận hơn. Theo đó, Volvo XC90 2026 có giá 3,289 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 700 triệu đồng so với mức 4,05 tỷ đồng của bản B6 tiền nhiệm.