Honda Việt Nam - 30 năm vì một xã hội phát triển bền vững

Ba thập kỷ hình thành và phát triển, Honda Việt Nam ghi dấu bằng một hành trình bền bỉ theo đuổi phát triển xanh, giao thông an toàn và giá trị lâu dài cho cộng đồng.

30 năm là quãng thời gian đủ dài để một doanh nghiệp kiểm chứng cam kết của mình với người tiêu dùng. Với Honda Việt Nam, cột mốc này còn là dịp nhìn lại triết lý phát triển mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi: Trở thành “công ty được xã hội mong đợi”.

Triết lý ấy được thể hiện qua việc mở rộng đầu tư, nâng tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa danh mục sản phẩm hay gia tăng trải nghiệm khách hàng. Nhưng hơn thế, triết lý này còn được lan tỏa qua cách Honda Việt Nam gắn hoạt động sản xuất - kinh doanh với mục tiêu lớn của xã hội: Trung hòa carbon, giảm thiểu rủi ro giao thông đường bộ, hỗ trợ giáo dục, đồng hành cùng cộng đồng trong thiên tai, dịch bệnh và xây dựng nền tảng dịch vụ giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành yêu cầu cốt lõi với doanh nghiệp, Honda Việt Nam đặt mục tiêu “xanh hóa” vào trung tâm của mọi chiến lược. Điều này được cụ thể hóa bằng việc giảm phát thải trong vận hành, phát triển những dòng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

Theo định hướng nhất quán với Honda toàn cầu và lộ trình của Chính phủ Việt Nam, Honda Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Doanh nghiệp đầu tư vào giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng sạch tại nhà máy. Hai hệ thống điện mặt trời áp mái đang được vận hành tại Phú Thọ và Ninh Bình với tổng công suất 8 MWp cho thấy nỗ lực chuyển đổi năng lượng đang được hiện thực hóa bằng những hạng mục cụ thể.

Song song đó là giải pháp tối ưu hóa tiêu hao năng lượng trong sản xuất, cải thiện hiệu suất vận hành và phối hợp nhà cung cấp để giảm phát thải CO2 trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi “dấu chân carbon” của doanh nghiệp sản xuất không chỉ nằm ở nhà máy, mà còn trải dài qua toàn bộ hệ sinh thái cung ứng vật tư, linh kiện và logistics, trồng cây.

Ở khía cạnh sản phẩm, định hướng xanh được thể hiện rõ nét qua hai mảng kinh doanh cốt lõi là xe máy và ôtô. Với xe máy, Honda Việt Nam triển khai chiến lược song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong và thúc đẩy điện hóa xe hai bánh. Đây là lựa chọn có tính thực tiễn với thị trường Việt Nam, nơi xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ lực và nhu cầu chuyển đổi công nghệ cần lộ trình vừa bảo đảm hiệu quả môi trường, vừa phù hợp thói quen tiêu dùng.

Những mẫu xe điện đầu tiên như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3 đánh dấu bước đi thiết thực của doanh nghiệp trong quá trình điện hóa. Cùng với đó, định hướng đảm bảo xe máy Honda đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026 cho thấy phát triển xanh không tách rời cải tiến công nghệ trên các dòng sản phẩm đại trà.

Với ôtô, Honda Việt Nam cũng liên tục mở rộng dải sản phẩm hybrid, gồm CR-V, Civic và HR-V. Điểm đáng chú ý, bài toán môi trường không đánh đổi trải nghiệm cầm lái. Hệ truyền động trên xe vẫn duy trì cảm giác lái thể thao, đồng thời tối ưu hiệu suất nhiên liệu khoảng 30% so với động cơ xăng thông thường.

Nhìn rộng hơn, có thể thấy Honda Việt Nam chuyển dịch từ tư duy “sản xuất phương tiện” sang “kiến tạo giải pháp di chuyển phù hợp tương lai”. Sự dịch chuyển này giúp mục tiêu trung hòa carbon không còn là khái niệm xa vời mà gắn trực tiếp với cuộc sống người dùng.

Bên cạnh phát triển xanh, an toàn giao thông là trụ cột được Honda Việt Nam bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa định hướng không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, đồng thời hướng đến mục tiêu toàn cầu của Honda: Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda vào năm 2050. Để tiến gần mục tiêu này, doanh nghiệp xây dựng “Kịch bản 4E”, tập trung vào bốn lĩnh vực then chốt gồm: Đánh giá (Evaluation), Đào tạo (Education), Kỹ thuật (Engineering) và Đối ngoại (External Affairs).

Ở trụ cột Đánh giá, Honda Việt Nam dựa trên nghiên cứu về tai nạn giao thông để đề xuất giải pháp phù hợp, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng và tổ chức liên quan nhằm cải thiện môi trường giao thông tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng, bởi muốn can thiệp hiệu quả, trước hết cần hiểu rõ nguyên nhân, hành vi rủi ro và đặc điểm của từng nhóm đối tượng tham gia giao thông.

Ở trụ cột Đào tạo, doanh nghiệp trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 27 triệu người mỗi năm. Hai trung tâm đào tạo an toàn giao thông tại Phú Thọ và TP.HCM đã đào tạo trực tiếp hơn 300.000 học viên.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, đi cùng hoạt động đào tạo dành cho phụ huynh và trẻ em. Với hơn 12 triệu mũ bảo hiểm được trao tặng, hơn 7 triệu trẻ em và phụ huynh được đào tạo về an toàn giao thông, doanh nghiệp góp phần đưa tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Ở cấp độ học đường, Honda Việt Nam còn phối hợp triển khai chương trình đào tạo mẫu kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT, đồng thời hỗ trợ đào tạo lực lượng nòng cốt để mở rộng phạm vi giảng dạy.

Trụ cột Kỹ thuật cho thấy trách nhiệm về an toàn, thể hiện qua công nghệ tích hợp trên sản phẩm. Với xe máy, tính năng như phanh ABS, đèn LED hiện đại, đèn phía trước luôn sáng hay đèn tín hiệu dừng khẩn cấp góp phần hỗ trợ người dùng trong tình huống thực tế. Với ôtô, việc trang bị Honda Sensing trên các dòng xe là bước tiến quan trọng để nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro, bảo vệ không chỉ người ngồi trong xe mà cả người đi đường và phương tiện xung quanh.

Cuối cùng, ở trụ cột Đối ngoại, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng cơ quan Chính phủ trong việc xây dựng quy định, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn và nâng cấp giáo trình đào tạo. Điều này cho thấy doanh nghiệp luôn sẵn sàng cùng đối tác tham gia vào quá trình kiến tạo môi trường giao thông an toàn hơn.

Nếu phát triển xanh và giao thông an toàn phản ánh trách nhiệm của Honda Việt Nam với tương lai, thì hoạt động hỗ trợ giáo dục, cộng đồng và chăm sóc khách hàng cho thấy cách doanh nghiệp gắn mình với đời sống xã hội ở hiện tại.

Ở lĩnh vực giáo dục, Honda Việt Nam kiên trì theo đuổi chương trình có tính nền tảng. 143 thư viện Honda và 17 phòng máy tính được doanh nghiệp trao tặng trên cả nước mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tặng ôtô, xe máy và thiết bị kỹ thuật cho các trường cao đẳng, cũng như duy trì sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học.

Chung tay cùng cộng đồng trước tác động của đại dịch, thiên tai hay bão lũ, Honda Việt Nam đã đóng góp hơn 83 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, đồng thời phối hợp triển khai hoạt động kiểm tra xe, thay dầu miễn phí tại khu vực bị ảnh hưởng. Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực với người dân đang cần khôi phục sinh hoạt thường nhật sau biến cố.

Ngoài ra, Honda Việt Nam thường xuyên tổ chức Honda Thanks Day nhằm tạo không gian tri ân khách hàng, nhà phân phối, đối tác và nhân viên. Trước đó, từ năm 2019, doanh nghiệp ra mắt ứng dụng My Honda+, góp phần số hóa hành trình sử dụng phương tiện với tính năng như kết nối khách hàng, bảo hành điện tử, đặt lịch dịch vụ. Tất cả cho thấy chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp không tách rời trải nghiệm khách hàng. Khi dịch vụ trở nên thuận tiện và minh bạch hơn, sự gắn bó giữa thương hiệu và người dùng cũng được củng cố bền vững.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, Honda Việt Nam không lựa chọn con đường phát triển chỉ đo bằng doanh số. Điều doanh nghiệp theo đuổi là hệ giá trị rộng hơn: Sản xuất đi cùng trách nhiệm môi trường, công nghệ song hành với an toàn, tăng trưởng gắn với giáo dục và cộng đồng. Tất cả góp phần tạo ra cuộc sống an toàn, xanh và bền vững hơn cho xã hội Việt Nam.