VinFast VF MPV 7 'ghi điểm' với người dùng TP.HCM: Nhiều lợi thế hơn hẳn MPV chạy xăng

Sau nhiều năm sử dụng xe xăng, không ít khách hàng bất ngờ với độ êm ái, không gian và chi phí vận hành của VinFast VF MPV 7 trong lần đầu cầm lái.

Từ “xem cho biết” tới chốt đơn

“Ban đầu tôi chỉ định đi xem cho biết, nhưng sau khi được trải nghiệm thì thấy VF MPV 7 thật sự đáng mua”, chia sẻ của chị Hoàng Oanh (ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) phản ánh tâm lý chung của nhiều khách hàng sau khi tận mắt nhìn và cầm lái chiếc VinFast VF MPV 7 tại sự kiện diễn ra tại khuôn viên Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) những ngày cuối tháng 3.

Khu vực sự kiện thu hút sự chú ý của khách tham quan tại Aeon Mall Bình Tân.

Không gian sự kiện được chia thành nhiều khu vực, bao gồm trưng bày xe, đăng ký lái thử, tư vấn và khu vực dành cho gia đình với các hoạt động tương tác, giải trí. Trong đó, bàn đăng ký lái thử VF MPV 7 luôn tấp nập trong 2 ngày sự kiện. Nhiều khách hàng lần đầu tiếp cận xe điện đã có dịp trực tiếp cầm lái trên cung đường mô phỏng với các tình huống cơ bản trong đô thị.

“Cảm giác đầu tiên là xe êm hơn hẳn. Đạp ga là xe đi ngay, không có độ trễ. Không gian bên trong rộng hơn chiếc xe cũ của tôi. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba ngồi thoải mái hơn. Tôi tính chốt ngay trong tháng 3 vì ưu đãi đang tốt”, anh Tuấn lái thử VF MPV 7 tại sự kiện cho biết.

Cùng quan điểm, anh Duy (phường Bình Tân) nhận xét VF MPV 7 cho cảm giác lái mượt, không có độ giật khi chuyển trạng thái như xe xăng. “Thử VF MPV 7 thì thấy cảm giác khác biệt hẳn, xe vận hành nhẹ nhàng. Với người dùng gia đình, điểm này quan trọng vì di chuyển hàng ngày”, anh phân tích.

Không gian rộng rãi là lý do nhiều khách hàng nữ đánh giá cao VF MPV 7.

Chị Minh Anh, đi cùng hai con nhỏ, lại quan tâm nhiều hơn đến không gian bên trong xe. “Nhà mình ưu tiên xe rộng và dễ dùng. VF MPV 7 có sàn phẳng nên trẻ nhỏ di chuyển thuận tiện. Điểm mình thích là xe êm, không ồn, phù hợp khi chở gia đình”, chị chia sẻ.

Dành thời gian trải nghiệm đủ cả ba hàng ghế, anh Hồng Phúc (phường Gò Vấp) cũng có cảm nhận hài lòng. Anh khẳng định VF MPV 7 cho cảm giác sử dụng thực tế tốt hơn mặt bằng chung xe 7 chỗ. “Hàng ghế sau không làm kiểu cho có, vẫn ngồi thoải mái khi đi xa”, anh nói.

Giải quyết bài toán xe gia đình

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, khu vực tư vấn ghi nhận lượng khách quan tâm rất lớn. Nhiều người cho biết chính sách ưu đãi trong tháng 3 là yếu tố thúc đẩy quyết định.

“Chương trình Thu xăng - Đổi điện đang triển khai cộng với chi phí sử dụng thấp khiến VF MPV 7 dễ tiếp cận hơn rất nhiều”, anh Trọng Hân, một khách hàng đã đặt cọc tại sự kiện cho biết.

VF MPV 7 hút khách hàng gia đình nhờ yếu tố chi phí tiết kiệm.

Anh Hân thừa nhận trong phân khúc xe gia đình, tổng chi phí sử dụng dài hạn là yếu tố rất quan trọng. Xe điện VinFast như VF MPV 7 giúp giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng do đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Bên cạnh đó là việc bảo dưỡng đơn giản hơn, ít hạng mục hao mòn hơn so với xe xăng.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang tạo thêm lực đẩy. Mua VF MPV 7 tới hết 31/3, khách hàng được hãng hỗ trợ 3%, cộng dồn vào ưu đãi 6% trực tiếp trên giá bán từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, mẫu xe này còn đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027.

Nếu mua xe trả góp, người dùng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, không cần chi vốn đối ứng đã có thể nhận xe ngay. Đối với các gia đình cần cân đối nhiều khoản chi phí, đây là đòn bẩy tài chính thiết thực.

Nhiều khách hàng chọn mua VF MPV 7 ngay tại sự kiện sau khi lái thử.

Ngoài điểm cầu TP.HCM, chuỗi sự kiện lái thử VF MPV 7 sẽ tiếp tục diễn ra tại Vincom Plaza Thanh Hóa đến hết ngày 5/4, mở rộng cơ hội trải nghiệm thực tế tới nhiều khách hàng hơn.