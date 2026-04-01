Taxi dừng xe giữa đường gây tai nạn bị xử phạt thế nào?

TPO - Với trường hợp dừng, đỗ ô tô sai quy định gây tai nạn giao thông như vụ việc ở Bắc Ninh mới đây, tài xế sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Trong đoạn clip, tài xế taxi có hành vi dừng xe giữa đường để đón khách, làm cản trở giao thông và gây tai nạn cho xe SUV di chuyển phía sau.

Theo Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định:

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, hành vi dừng xe đón khách giữa đường của tài xế taxi trong clip không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh mà còn vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, hành vi dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét, bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Với trường hợp tài xế dừng, đỗ ô tô sai quy định, gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.