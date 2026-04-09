Các hãng chạy đua công nghệ cho xe điện sạc nhanh dưới 5 phút

TPO - Dẫn đầu cuộc đua pin xe điện sạc siêu nhanh là các ông lớn Trung Quốc như Geely hay BYD. Trong khi đó ở châu Âu, BMW lại tỏ ra hoài nghi về xu hướng này.

Cuộc đua hiệu suất trong ngành xe điện đang rẽ hướng sang mục tiêu mới, khi tốc độ sạc trở thành thước đo quan trọng. Sau khi BYD giới thiệu hệ thống sạc nhanh 1.500 kW, tới lượt Geely trình làng công nghệ vượt trội hơn.

Cụ thể, hãng Lynk & Co thuộc tập đoàn ô tô Trung Quốc Geely cho biết dòng pin 95 kWh mới nhất của họ có tên 900V Energee Golden Brick, có khả năng sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 4 phút 22 giây.

Con số này nhanh hơn mức khoảng 5 phút mà công nghệ sạc siêu nhanh megawatt của BYD đạt được trong cùng điều kiện, vốn từng gây chú ý trước đó.

Khi mở rộng phạm vi sạc từ 10% lên 80%, mẫu xe điện của Geely hoàn tất quá trình trong 5 phút 32 giây. Ngay cả khi sạc tới 97% - giai đoạn mà tốc độ sạc thường giảm đáng kể, thời gian cũng chỉ dừng ở 8 phút 42 giây. Trong khi đó, pin Blade thế hệ thứ hai của BYD cần khoảng 9 phút để đạt mức 97% khi sử dụng hệ thống sạc megawatt mới.

Nền tảng cho hiệu suất ấn tượng này đến từ kiến trúc điện áp cao kết hợp với hệ thống sạc công suất lớn. Công nghệ của Geely đạt công suất đỉnh khoảng 1.100 kW, duy trì hơn 500 kW ở mức pin 75% và khoảng 350 kW khi đạt 97%.

Đáng chú ý, mức 350 kW này vẫn cao hơn tốc độ sạc tối đa của phần lớn các mẫu xe điện phương Tây hiện nay.

Tuy nhiên, lợi thế về công nghệ vẫn đi kèm không ít thách thức. Những tốc độ sạc cực nhanh này phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc thế hệ mới, vốn chưa được triển khai rộng rãi.

Mạng lưới của Geely dù đang mở rộng nhưng vẫn chỉ bằng khoảng một phần tư quy mô của BYD, theo Car News China. Điều này cho thấy, dù công nghệ pin phát triển ở mức rất cao, hạ tầng sạc mới là yếu tố quyết định cuộc đua trong dài hạn.

Ở chiều ngược lại, không phải hãng xe nào cũng ủng hộ cuộc chạy đua tốc độ sạc. BMW tỏ ra thận trọng trước xu hướng này. Hãng xe Đức cho rằng việc tối ưu một chỉ số hiệu suất có thể phải đánh đổi bằng các yếu tố khác như độ bền pin, chi phí hoặc hiệu năng tổng thể.

Nhìn chung, dù Geely tạm thời nắm lợi thế về mặt công nghệ, cục diện thị trường xe điện trong tương lai sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng phát triển hạ tầng sạc cũng như sự cân bằng giữa hiệu suất và tính bền vững của các giải pháp pin.

Tại Việt Nam, các xe ô tô thương hiệu Geely được phân phối bởi Tasco Auto. Hãng này hiện đang bán 2 mẫu xe điện là EX2 và EX5. Về hạ tầng sạc, Tasco Auto đang dần triển khai tại hệ thống showroom, với 13 trạm sạc DC công suất lớn đã đi vào hoạt động vào cuối tháng 3. Dự kiến trong quý II, Tasco và đối tác sẽ mở rộng lên thành 55 trạm sạc.