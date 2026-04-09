Chủ xe điện VinFast: “Nuôi 3 xe điện rẻ hơn 1 xe dầu”

Chi phí năng lượng bằng 0 trong 3 năm tới, chi phí bảo dưỡng chỉ bằng một phần nhỏ so với xe xăng lại không cần vào xưởng nhiều, các dòng xe điện VinFast đem lại trải nghiệm nuôi “nhẹ ví, nhẹ đầu” cho người dùng Việt.

“Nuôi ba xe điện còn rẻ hơn một xe dầu”

Với anh Vũ Quang Chiến, một kỹ sư từng sử dụng xe bán tải chạy dầu, bài toán chi phí khi chuyển sang xe điện được nhìn ở góc độ rất thực dụng.

Trước đây, chiếc Ford Ranger cũ của anh tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng bảo dưỡng mỗi tháng. Khi chuyển sang xe điện, nhiều khoản chi quen thuộc như thay dầu, vệ sinh hệ thống hay sửa vặt gần như biến mất hoàn toàn. Chi phí bảo dưỡng chỉ còn ở mức vài trăm nghìn đồng mỗi lần. Chiếc VF 3 gần đây anh làm dịch vụ chỉ hết hơn 400.000 đồng. Trước đó, một mẫu xe cao cấp hơn là VF 8 cũng chỉ tốn vài trăm nghìn tiền bảo dưỡng.

“Tôi hay đùa là nuôi ba xe điện còn rẻ hơn nuôi một xe dầu”, anh Chiến hóm hỉnh nhận định.

Anh Đỗ Văn Nghĩa (Hải Phòng), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, từng trải qua gần chục đời xe xăng, dầu, lại nhìn nhận vấn đề theo góc độ dài hạn. Sau hơn một năm sử dụng mẫu xe điện VinFast đầu tiên, anh đã đổi sang VF 9 và hiện tại là VF 7.

Theo anh, chi phí bảo dưỡng thấp còn là yếu tố quan trọng giúp xe điện giữ giá tốt hơn. Với xe xăng, sau giai đoạn 70.000–80.000 km, nhiều mẫu xe bắt đầu phát sinh các hạng mục đại tu với chi phí có thể dao động từ 30-100 triệu đồng (tùy dòng xe). Với xe điện, chi phí bảo dưỡng các mốc lớn vẫn ở mức rất thấp, trung bình chỉ khoảng 1 triệu đồng mỗi lần.

Đáng chú ý, chu kỳ bảo dưỡng hiện nay của xe điện VinFast là 15.000 km, thay vì khoảng 5.000 km như xe xăng. Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe không chỉ tiết kiệm chi phí mỗi lần bảo dưỡng, mà còn giảm số lần phải đưa xe vào xưởng trong suốt vòng đời sử dụng - yếu tố đặc biệt hữu ích với nhóm người dùng bận rộn.

Trải nghiệm “không giới hạn” nhờ chi phí năng lượng bằng 0

Với nhiều chủ xe, chi phí năng lượng là lợi ích nổi bật khi chuyển sang xe điện. Anh Nguyễn Đức Mạnh, chủ xe VF 7, cho biết sự khác biệt thể hiện rất rõ trong quá trình sử dụng. Trước đây, với chiếc xe xăng tiêu thụ 11–12 lít/100 km trong đô thị, mỗi tháng anh phải chi khoảng 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Khoản chi này khiến anh phải “ghìm chân ga” trong nhiều hành trình.

Sau khi chuyển sang xe điện, bài toán này thay đổi hoàn toàn. Trong năm đầu tiên, anh di chuyển tới 30.000 km nhưng gần như không tốn chi phí năng lượng. Ngay cả khi tự chi trả, anh tính toán, mỗi lần sạc đầy chỉ hơn 200.000 đồng, thấp hơn nhiều so với xe xăng cho cùng quãng đường.

Đây cũng là trải nghiệm của đông đảo chủ xe VinFast tại Việt Nam. Hiện tại, hãng xe Việt miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026 (tối đa 10 lần/tháng), tương đương gần 3 năm không phải lo về tiền sạc.

Quan trọng hơn, theo anh Mạnh, việc không còn phải “tính toán từng km” giúp anh thoải mái hơn khi cầm lái, gia tăng trải nghiệm sử dụng xe. Trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động không ngừng, ảnh hưởng tới nhịp sinh hoạt hàng ngày của người Việt, các dòng xe điện VinFast bởi thế còn là khoản đầu tư vừa “nhẹ ví”, vừa “nhẹ đầu” về dài hạn.