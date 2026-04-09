Người đàn ông mất tích khi bơi ra giữa hồ bắt cá dính câu

TPO - Bơi ra giữa hồ để bắt cá dính câu, một người đàn ông ở Lâm Đồng bị đuối nước mất tích.

Chiều 9/4, lực lượng chức năng phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 triển khai tìm kiếm một trường hợp mất tích tại hồ Ngọc.

Khu vực nơi người đàn ông mất tích.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh N.Q.S (28 tuổi, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) cùng một người bạn đến hồ Ngọc để câu cá. Khi bơi ra giữa hồ để bắt cá dính câu, anh S. không may bị đuối nước và mất tích.

Người bạn đi cùng không biết bơi nên không thể ứng cứu, sau đó đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo UBND phường 2 Bảo Lộc cho biết, do khu vực hồ rộng và nước sâu, đến khoảng 22h cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang trực tại hồ, triển khai phương án cứu nạn cứu hộ.