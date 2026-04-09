Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông mất tích khi bơi ra giữa hồ bắt cá dính câu

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bơi ra giữa hồ để bắt cá dính câu, một người đàn ông ở Lâm Đồng bị đuối nước mất tích.

Chiều 9/4, lực lượng chức năng phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 triển khai tìm kiếm một trường hợp mất tích tại hồ Ngọc.

Khu vực nơi người đàn ông mất tích.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh N.Q.S (28 tuổi, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) cùng một người bạn đến hồ Ngọc để câu cá. Khi bơi ra giữa hồ để bắt cá dính câu, anh S. không may bị đuối nước và mất tích.

Người bạn đi cùng không biết bơi nên không thể ứng cứu, sau đó đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo UBND phường 2 Bảo Lộc cho biết, do khu vực hồ rộng và nước sâu, đến khoảng 22h cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang trực tại hồ, triển khai phương án cứu nạn cứu hộ.

