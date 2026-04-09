Phát động giải báo chí về tiết kiệm năng lượng 2026

TPO - Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 321 triệu đồng, gồm 32 giải, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 5 giải A (15 triệu đồng/giải), cùng nhiều giải hấp dẫn khác.

Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động truyền thông quan trọng nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Giải thưởng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, có sức lan tỏa trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các mô hình, giải pháp thực tiễn ở Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ phát động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột địa chính trị khiến nguy cơ đứt gãy nguồn cung, biến động giá nhiên liệu gia tăng, từ đó tạo áp lực lớn đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước thực tế đó, yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là nhiệm vụ cấp thiết mang tính chiến lược.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, để các chính sách đi vào cuộc sống, cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng, báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tích cực, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó góp phần thay đổi hành vi sử dụng năng lượng trong cộng đồng.

Các đại biểu tham gia lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 giải thưởng được tổ chức, thu hút hàng nghìn tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách lớn, đồng thời giới thiệu nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong thực tiễn.

Giải thưởng năm nay được tổ chức với tinh thần đổi mới, bám sát yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Không gian đề tài tiếp tục được mở rộng, từ tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt, sử dụng năng lượng hiệu quả trong doanh nghiệp, đến phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển dịch xanh, thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh, giải thưởng là “sân chơi” nghiệp vụ có ý nghĩa, tạo cơ hội để các nhà báo, phóng viên thể hiện trách nhiệm xã hội và tư duy sáng tạo.

Giải thưởng năm 2026 gồm hai hệ thống hạng mục. Thứ nhất là hạng mục báo chí, áp dụng cho các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Thứ hai là hạng mục video clip, dành cho các sản phẩm truyền thông có thể đăng tải trên báo điện tử hoặc các nền tảng số chính thức của cơ quan, tổ chức như website, mạng xã hội.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải hoặc sản xuất trong thời gian từ ngày 2/9/2025 đến hết ngày 10/9/2026, trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc các nền tảng truyền thông hợp pháp.

Ban tổ chức khuyến khích những tác phẩm báo chí có hình thức sáng tạo, hiện đại đạt hiệu quả tuyên truyền cao. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026.