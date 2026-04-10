Container 'đè' ô tô 7 chỗ, cửa ngõ phía Đông TPHCM kẹt xe kéo dài

TPO - Va chạm giữa xe đầu kéo container và ô tô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công khiến phương tiện hư hỏng nặng, giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.

Clip vụ tai nạn.

Sáng 10/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Hữu khiến khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, xe đầu kéo chở container 40 feet lưu thông từ vòng xoay Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi đến khu vực cầu Phú Hữu, phương tiện này va chạm với ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

Hình ảnh tai nạn nhìn từ trên cao. Ảnh Linh Trần.

Cú va chạm khiến xe đầu kéo container đẩy ô tô 7 chỗ ép sát vào lan can cầu, phần đầu xe bị hư hỏng nặng. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sau tai nạn, hai phương tiện nằm chắn một phần làn đường trên tuyến vành đai 2, đoạn kết nối Khu công nghệ cao – Võ Nguyên Giáp – cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn ứ kéo dài khoảng 3 km. Xe tải, container nối đuôi xếp hàng trong giờ cao điểm.

Kẹt xe kéo dài sau vụ tai nạn. Ảnh Linh Trần.

Lực lượng CSGT đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Đến khoảng 9h, các phương tiện gặp nạn được di dời, tình hình lưu thông dần ổn định trở lại.

Đường Võ Chí Công là trục giao thông quan trọng, kết nối cảng Cát Lái với khu vực trung tâm TPHCM và các tỉnh miền Đông, có mật độ xe container rất lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc khi có sự cố.