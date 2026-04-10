7 dự án trọng điểm dự kiến khởi công, động thổ tại TPHCM dịp 30/4

Ngô Tùng

TPO - Đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển của TPHCM đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo sát sao, triển khai với quyết tâm cao độ.

Sáng 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 3 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - thông tin về tiến độ khởi công các công trình kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) trên địa bàn thành phố.

2t8a6130.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Thanh Toàn trao đổi tại hội nghị.

Theo ông Toàn, 7 dự án dự kiến tổ chức khởi công, động thổ vào dịp 30/4, gồm:

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM, với tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng.

Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, với tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư 46.300 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng mức đầu tư 44.600 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn, với tổng mức đầu tư 59.000 tỷ đồng.

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, với tổng mức đầu tư 50.800 tỷ đồng.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng mức đầu tư 128.872 tỷ đồng.

“Đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo sát sao, UBND thành phố chỉ đạo triển khai với quyết tâm và tập trung cao độ”, lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định.

Ngô Tùng
