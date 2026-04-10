Sắp xây thêm cao tốc từ cửa ngõ phía Đông TPHCM đến cầu Thủ Biên

TPO - Tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc từ cầu Châu Đức (TPHCM) đến cầu Thủ Biên, dự kiến sẽ khởi công ngay trong quý IV/2026.

Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch thực hiện Dự án Vành đai 4 TPHCM, đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên.

Hệ thống giao thông qua tỉnh Đồng Nai đang được mở rộng, kết nối đồng bộ

Theo đó, tỉnh đưa Dự án làm 2 thành phần; trong đó Dự án thành phần 1-2 (DATP 1-2): Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, theo hình thức đầu tư công.

Dự kiến, tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ban hành Quyết định thu hồi đất, tiến hành chi trả bồi thường từ tháng 4/2026; bàn giao mặt bằng từ tháng 4/2026 và hoàn thành trong năm 2026. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào quý I/2028.

Trong khi đó: Dự án thành phần 2-2 (DATP 2-2: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Dự kiến, dự án khởi công vào quý IV/ 2026, hoàn thành vào quý IV/2028; đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch đã được giao chi tiết nhiệm vụ trách nhiệm các ban, sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Dự án đảm bảo tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình theo đúng tiến độ của Nghị quyết.

Đồng thời, huy động toàn hệ thống chính trị, phát huy vai trò hạt nhân của người đứng đầu, bảo đảm "6 rõ" trong hành động: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Dự án đường Vành đai 4 - TPHCM có chiều dài toàn tuyến khoảng 207km, trong đó chiều dài đầu tư giai đoạn 1 hơn 159km, tổng mức đầu tư hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 46km, với điểm đầu tại Km18+460, xã Xuân Đường (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại Km64+540 theo lý trình tuyến, thuộc xã Thường Tân (TPHCM).

Các đường gom, đường bên tại Dự án đường Vành đai 4 - TPHCM đoạn qua địa bàn Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 60km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1-2 hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, dự án thành phần 2-2 xây dựng đường cao tốc hơn 16.200 tỷ đồng.

Dự án Vành đai 4 - TPHCM là dự án giao thông liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

