Làm giả sổ đỏ rồi lên mạng lừa bán đất

Nguyễn Thành
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 8/4, Tổ điều tra Khu vực 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Cơ quan Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) đã triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy (1998; trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 9/2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, thuộc phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng, với nội dung giả mạo thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của Huy.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy sử dụng tài liệu này đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua. Đến ngày 9/11/2025, sau khi thương lượng thành công, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc hơn 499 triệu đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ án gồm 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đã được thu giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

#đất đai #lừa đảo #giấy tờ giả #Đà Nẵng #công an

