Vụ tội phạm núp bóng doanh nghiệp: Bắt Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thi hành lệnh bắt đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970) là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Ông Lợi bị xác định có liên quan trong vụ án các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá.

Cơ quan công an bắt Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên

Cùng với việc bắt giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Hoàng Trọng Lợi

Trước đó, ngày 1/4, Báo Tiền Phong đã thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ 200 cảnh sát vây bắt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp rạng sáng 24/3. Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và khởi tố, tạm giam 15 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là giám đốc, kế toán các doanh nghiệp tư nhân để điều tra về các hành vi: Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chứa mại dâm; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán trái phép hóa đơn; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đáng chú ý, 6 bị can là cán bộ, cựu cán bộ nhà nước cũng bị khởi tố, tạm giam do liên quan các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.