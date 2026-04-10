Phát hiện khối u gần 4kg trong bụng bé gái 13 tuổi

TPO - Vòng eo lớn dần theo thời gian, gia đình nhầm tưởng là dấu hiệu phát triển ở tuổi dậy thì cho đến khi kết quả thăm khám xác định bé gái mang khối u buồng trứng khổng lồ.

Ngày 10/4, TS.BS Vũ Trường Nhân – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bé gái 13 tuổi mang khối u buồng trứng nặng gần 4kg. Điều đáng nói, trước đó gia đình không nhận thấy dấu hiệu bất thường nghiêm trọng nào ngoài việc bụng trẻ to dần theo thời gian.

Theo người nhà, bước vào tuổi dậy thì, bụng của bé ngày càng lớn. Tuy nhiên, do bé không có biểu hiện đau rõ rệt, không sốt, không nôn ói, ăn uống và sinh hoạt bình thường, kinh nguyệt vẫn đều nên gia đình cho rằng đó chỉ là sự thay đổi sinh lý thông thường và không đưa đi khám sớm.

Các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhi

Chỉ đến khi vòng bụng tăng lên rõ rệt, vượt quá mức bình thường, gia đình mới đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận vùng bụng dưới của bệnh nhi có một khối lớn, phát triển vượt quá rốn, sờ thấy rõ nhưng không gây đau khi ấn.

Các xét nghiệm ban đầu của bệnh nhi đều nằm trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, trên kết quả siêu âm và chụp CT, các bác sĩ ghi nhận một khối u ổ bụng kích thước rất lớn, khoảng 18–25cm, có cấu trúc hỗn hợp gồm dịch và mô đặc. Bên trong khối u xuất hiện các vách, vùng vôi hóa và mô mỡ – những đặc điểm gợi ý u buồng trứng.

Khối u có kích thước quá lớn đã chèn ép niệu quản bên phải, gây giãn niệu quản và tình trạng ứ nước ở thận phải. Đây là biến chứng nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận nếu không được xử lý kịp thời.

Theo BS Nguyễn Hiền, Trưởng ê kíp phẫu thuật, trong quá trình can thiệp ghi nhận, khối u có kích thước khoảng 20x25x10 cm, nặng gần 4 kg, chiếm gần toàn bộ buồng trứng bên phải. Trước nguy cơ khối u có thành phần mô đặc và khả năng ác tính, các bác sĩ đã quyết định cắt trọn buồng trứng cùng vòi trứng bên phải để loại bỏ hoàn toàn tổn thương.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhi hồi phục tốt sau mổ và đang được theo dõi thêm. Theo các bác sĩ, dù phải cắt một bên buồng trứng, khả năng sinh sản trong tương lai của trẻ vẫn có thể được bảo tồn nếu buồng trứng còn lại hoạt động bình thường.

TS.BS Vũ Trường Nhân cho biết, u buồng trứng ở trẻ em thường tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với những thay đổi cơ thể trong tuổi dậy thì hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường. Chính sự “im lặng” của bệnh khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, thậm chí gây biến chứng như xoắn, vỡ hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo các gia đình không nên xem nhẹ những dấu hiệu tưởng chừng bình thường ở tuổi dậy thì. Tình trạng bụng to bất thường, đặc biệt là khi tăng dần theo thời gian, cần được theo dõi sát và kiểm tra y tế kịp thời.