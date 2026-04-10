'Thủ phạm' khiến hàng loạt học sinh TPHCM nhập viện nguy hiểm ra sao?

TPO - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM), cơ quan y tế bước đầu đã xác định sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu bệnh phẩm của học sinh. Đây là loại vi khuẩn từng gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên chiều 10/4, đại diện Trung tâm nghiên cứu và ứng phó sự cố y tế công cộng OUCRO cho biết, Salmonella là loại vi khuẩn phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, thường lây qua thực phẩm nhiễm khuẩn hoặc quá trình chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong nhiều loại thực phẩm như thịt, trứng, sữa hoặc rau sống nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách.

Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân thường gặp, bao gồm: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt, xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày kể từ khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.

Chuyên gia này cảnh báo: "Trong môi trường tập thể như trường học, nếu nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn, nguy cơ bùng phát thành chùm ca bệnh là rất cao".

Trước diễn biến của vụ việc, các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương mở rộng điều tra dịch tễ. Trung tâm nghiên cứu và ứng phó sự cố y tế công cộng OUCRO đang phối hợp với các bệnh viện tiến hành lấy thêm mẫu xét nghiệm, đồng thời thực hiện định type vi khuẩn để xác định chính xác chủng Salmonella gây bệnh. Đây là bước quan trọng nhằm truy vết nguồn lây, từ đó khoanh vùng và kiểm soát nguy cơ lây lan.

Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy trong 10 mẫu phân được lấy từ các học sinh nghi ngộ độc, có tới 7 mẫu dương tính với Salmonella.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Tính đến sáng 10/4, ngành y tế TPHCM ghi nhận tổng cộng 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Trong số này, 102 học sinh được theo dõi và điều trị ngoại trú, trong khi 46 trường hợp phải nhập viện để điều trị nội trú.

Dù số ca mắc khá lớn, tín hiệu tích cực là tất cả bệnh nhân hiện đều trong tình trạng ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay biến chứng nguy hiểm.

Các học sinh bị ảnh hưởng đang được tiếp nhận và điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn như Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và hệ thống y tế cơ sở, trong đó có Trạm Y tế phường Bình Quới. Việc phân luồng điều trị giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời đảm bảo theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng học sinh.

Hiện cơ quan chức năng tại TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình cung cấp, chế biến suất ăn tại trường, đồng thời lấy mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường để xét nghiệm. Công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cũng được thành phố siết chặt nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự.