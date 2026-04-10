Ghép tủy thành công cho 3 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép tủy thành công cho 3 bệnh nhi mắc thalassemia và u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, giúp các cháu phục hồi sức khỏe, mở ra cơ hội điều trị triệt để và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngày 10/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho 3 bệnh nhi sau khi được ghép tế bào gốc tạo máu thành công. Trong đó có một trường hợp ghép tủy đồng loại điều trị beta-thalassemia và hai trường hợp ghép tủy tự thân cho bệnh nhi u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Bệnh nhi Nguyễn Trần Phúc V. (11 tuổi, trú Vĩnh Long) được chẩn đoán mắc beta-thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Trong nhiều năm, cháu phải truyền máu định kỳ 3 - 4 tuần/lần, đồng thời sử dụng thuốc thải sắt kéo dài. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có mức độ phù hợp HLA hoàn toàn (12/12) với anh trai ruột. Hội đồng chuyên môn đã xây dựng phác đồ và tiến hành ghép tủy đồng loại, ca ghép diễn ra thuận lợi.

Hai bệnh nhi còn lại được chỉ định ghép tủy tự thân để điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Bệnh nhi Nguyễn Minh H. (4 tuổi, trú TP.HCM) được phát hiện bệnh sau khi nhập viện với triệu chứng sốt, đau chân, không thể đi lại. Sau quá trình hóa trị, việc thu thập tế bào gốc chưa đạt yêu cầu nên bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ, thu thập đủ tế bào gốc và thực hiện ghép thành công.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi Đinh Hoàng Bảo A. (3 tuổi, trú Lâm Đồng), nhập viện với khối u lớn vùng bụng và được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau khi điều trị qua nhiều tuyến, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép tủy tự thân. Sau ghép, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đáp ứng điều trị tốt.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để cho bệnh nhi thalassemia phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài thời gian sống cho trẻ mắc các khối u đặc nguy cơ cao. Với thalassemia, người bệnh thường phải truyền máu và thải sắt suốt đời, dễ gặp nhiều biến chứng ảnh hưởng đến tim, gan, thận và sự phát triển toàn diện; ghép tế bào gốc giúp mở ra cơ hội thoát khỏi phụ thuộc truyền máu.

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị tiên phong triển khai ghép tế bào gốc ở trẻ em từ năm 2019, ban đầu điều trị các bệnh u đặc nguy cơ cao, sau đó mở rộng sang ghép đồng loại cho bệnh nhi thalassemia. Từ tháng 9/2024, bệnh viện chính thức triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị thalassemia, trở thành cơ sở đầu tiên khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện kỹ thuật này.

Đến nay, đơn vị đã thực hiện 71 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 16 ca ghép đồng loại điều trị tan máu bẩm sinh trong khoảng 1,5 năm. Bệnh viện hiện tiếp tục mở rộng hệ thống phòng ghép, hướng tới triển khai thường quy kỹ thuật ghép cho nhiều bệnh nhi có chỉ định trong thời gian tới.