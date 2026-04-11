Cà Mau báo cáo 3 người nghi mắc não mô cầu,1 trường hợp đã tử vong

TPO - Ba trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu được phát hiện tại ấp 6, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, trong số đó 1 ca đã tử vong. Tất cả trong số này đều trên 30 tuổi.

Chiều tối 10/4, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, xác nhận, trên địa bàn ấp 6, xã Khánh An (Cà Mau) vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Theo đó, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 37 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chiều 7/4, được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

Tiếp đó, nữ bệnh nhân 66 tuổi nhập viện ngày 8/4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh, theo dõi viêm não - màng não, sau đó bệnh nhanh chóng chuyển nặng. Dù được cấp cứu tích cực, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và tử vong rạng sáng 9/4

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

small-20200415-104143-139490-vi-khuan-viem-nao-m-max-1800x1800-jpg-a5df470e7c.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cuối cùng, nữ bệnh nhân 31 tuổi được chuyển đến bệnh viện ngày 9/4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, theo dõi sốt xuất huyết Dengue và theo dõi viêm phổi. Hiện, mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Đáng chú ý, 3 trường hợp này trước đó đều có tiếp xúc với 1 trường hợp đã tử vong từ giữa tháng 3/2026. Nguyên nhân tử vong của người này ghi nhận do sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hoá, tăng huyết áp, hội chứng Cushing.

Ngay sau khi các ca bệnh nghi ngờ, ngành y tế đã triển khai đồng loạt các biện pháp như điều tra, xác minh, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi bệnh và người tiếp xúc gần; vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu vực liên quan.

