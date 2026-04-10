Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào Cai

Nhà hàng cháy lớn, lửa lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh

Văn Đức - Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 17h ngày 10/4, một đám cháy lớn bùng phát từ nhà hàng Cua Sông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Sau đó, đám cháy lan sang 3 ngôi nhà liền kề.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ nhà hàng Cua Sông (đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) rồi nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy, khu vực có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bốc cao.

Đám cháy khiến nhà hàng Cua Sông (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) bị thiêu rụi.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Người dân xung quanh cho biết, nhà hàng Cua Sông và một cửa hàng điện nước liền kề bị thiệt hại nặng, nhiều hàng hóa bên trong bị cháy rụi.

Lực lượng chức năng có mặt, khống chế đám cháy.

Đại diện UBND phường Văn Phú xác nhận thông tin vụ việc, đồng thời cho biết nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#Cháy lớn tại Lào Cai #Thiệt hại nhà cửa và kinh doanh #Nguyên nhân vụ cháy chưa rõ #Phản ứng của lực lượng cứu hỏa #Ảnh hưởng khu vực trung tâm #Phòng cháy chữa cháy và an toàn #Thiệt hại vật chất và tài sản #Công tác điều tra nguyên nhân #Lào Cai #Cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục