Hàng nghìn người dân Nghệ An phải đi xin nước mỗi ngày

TPO - Hơn một tháng nay, hàng trăm hộ dân ở xã Kim Liên (Nghệ An) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình phải đi xin nước, mua nước với giá cao hoặc sử dụng nguồn nước ao, giếng không đảm bảo vệ sinh để duy trì cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Những ngày đầu hè, thời tiết ở Nghệ An liên tục nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 40 độ C. Với nhiều gia đình, cái nóng đã đủ khiến sinh hoạt trở nên vất vả. Thế nhưng tại xã Kim Liên, khó khăn còn chồng chất khi nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt bị gián đoạn suốt hơn một tháng qua.

Trong căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thoa (71 tuổi, xóm Vân Hội, xã Kim Liên), bể chứa nước vẫn khô cạn. Hơn một tháng nay, không có một giọt nước sạch nào chảy qua đường ống về nhà. Để duy trì sinh hoạt tối thiểu, mỗi ngày bà Thoa phải đi "xin" nước từ những gia đình ở khu vực khác.

Mỗi sáng, sau khi chở 2 cháu đi học, trên chiếc xe đạp cũ, bà chở về 4 can nước, mỗi can 20 lít để dùng cho cả gia đình. “Quần áo phải 2-3 ngày mới giặt một lần. Không có nước thì khổ đủ đường. Thiếu điện, thiếu tiền còn chịu được, chứ thiếu nước thì sinh hoạt đảo lộn hết”, bà Thoa chia sẻ.

Gia đình bà còn phải chăm sóc hai cháu nhỏ nên việc thiếu nước sạch càng khiến cuộc sống thêm chật vật. Việc tắm rửa, giặt giũ đều phải tiết kiệm từng gáo nước. Ngay cả nhu cầu vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn.

“Con cháu phải đánh xe ra ngoài đồng để đi vệ sinh. Trời nắng gần 40 độ mà nhà có trẻ nhỏ, không có nước sinh hoạt thì thật sự không thể trụ nổi”, bà Thoa nói.

Không chỉ riêng gia đình bà Thoa, tình trạng thiếu nước đang ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 270 hộ dân ở xóm Vân Hội. Nhiều gia đình phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt để thích nghi với tình cảnh khan hiếm nước.

Dùng nước ao, giếng làng không đảm bảo

Trước tình trạng mất nước kéo dài, nhiều hộ dân buộc phải tìm mọi cách để có nước sử dụng. Một số gia đình thuê thợ khoan giếng, nhưng nguồn nước ngầm không đảm bảo chất lượng.

Tại giếng làng Vân Hội, nước có màu đỏ đục, nhìn bằng mắt thường cũng dễ nhận ra không đảm bảo vệ sinh. Tuy vậy, do không còn lựa chọn nào khác, nhiều người dân vẫn phải dùng nguồn nước này cho sinh hoạt hàng ngày.

Ông Trần Văn Đại (80 tuổi), trú xóm Vân Hội cho biết: “Suốt hơn một tháng không có nước, người dân phải múc nước ở ao làng để tắm giặt, vệ sinh. Giếng làng thì trước đây còn dùng được, nhưng gần đây nhiều hộ đấu nối máy bơm hút nước nên nước đã chuyển sang màu đỏ au”.

Theo ông Đại, trước đây nhiều gia đình trong xóm có giếng khoan, nhưng hiện nay đa phần đã bỏ vì sử dụng nước máy. Khi nguồn nước máy bị cắt, người dân rơi vào thế bị động.

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ còn phải bỏ tiền mua nước với chi phí khá cao. Bà Chu Thị Thủy (62 tuổi), trú xóm Vân Hội) cho biết mỗi khối nước phải mua với giá khoảng 300.000 đồng.

“Người lớn còn chịu được chứ trẻ con thì khổ lắm. Thà thiếu ăn còn đỡ, chứ thiếu nước thì khổ đủ đường. Các cháu mầm non đi học phải mang theo can nước 20 lít để dùng trong ngày”, bà Thủy nói.

Theo người dân, tình trạng thiếu nước kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Chính quyền vào cuộc, tìm giải pháp cấp nước tạm thời

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài tại xóm Vân Hội xuất phát từ việc di dời đường ống nước phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn.

Đây là dự án giao thông quan trọng đang được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, hệ thống đường ống cấp nước bị ảnh hưởng, khiến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân bị gián đoạn.

Ông Chu Văn Hồng, xóm trưởng xóm Vân Hội cho biết trên địa bàn có 273 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất nước sinh hoạt. Việc thiếu nước kéo dài suốt hơn một tháng qua đã khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

“Người dân trong xóm đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền và đơn vị cấp nước sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Tuy nhiên đến nay tình trạng thiếu nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, người dân vẫn phải xoay xở tìm nguồn nước tạm để duy trì sinh hoạt hằng ngày”, ông Hồng cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Thế Kiên - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Kim Liên - cho biết ngay sau khi ghi nhận thông tin mất nước tại hai xóm Vân Hội (273 hộ) và Liên Minh (210 hộ), chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị cấp nước tiến hành kiểm tra thực tế.

“Chúng tôi đã làm việc với đơn vị cấp nước để xác định nguyên nhân sự cố, đồng thời triển khai một số biện pháp cấp nước tạm thời cho người dân trong thời gian chờ khắc phục”, ông Kiên cho hay.

Theo chính quyền địa phương, việc thi công dự án giao thông là cần thiết để phát triển hạ tầng, tuy nhiên các đơn vị liên quan cũng cần sớm có giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Với hàng trăm hộ dân xã Kim Liên đang từng ngày chật vật vì thiếu nước, điều họ mong mỏi nhất lúc này là nguồn nước sạch sớm được khôi phục để cuộc sống trở lại bình thường.