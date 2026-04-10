Đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% ít nhất đến 30/9 hoặc đến hết năm 2026

TPO - Đại biểu Quốc hội đồng tình ban hành nghị quyết đưa thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay về 0%, thời gian kéo dài đến hết năm 2026, hoặc ít nhất đến 30/9/2026.

Phải có thanh kiểm tra để đảm bảo ổn định giá cả

Chiều 10/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tại phiên họp, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhìn nhận, xung đột tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế thế giới và an ninh toàn cầu. Từ đó khiến giá cả năng lượng, xăng dầu tăng cao, rồi chi phí bảo hiểm, logistics gia tăng…

Ông cũng đồng tình với phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ của Thủ tướng sáng nay, là tăng trưởng nhưng phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. “Tình hình này đã từng xảy ra trên thế giới, đặc biệt là tháng 2 năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine đã làm giá dầu tăng cao. Khi đó chúng ta cũng miễn giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu, từ đó góp phần kiểm soát lạm phát rất tốt trong năm 2022”, ông Ngân kể lại.

Từ phân tích trên, đại biểu đoàn TP HCM đồng tình với tờ trình của Chính phủ để Quốc hội có nghị quyết ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay về mức 0%.

Về thời gian, đại biểu đề nghị kéo dài thời gian thực hiện cho đến hết năm 2026, hoặc ít nhất đến 30/9/2026. “Nếu giá xăng dầu điều chỉnh giảm trong thời gian tới khi sự thỏa hiệp giữa các, chúng ta cũng không vội điều chỉnh thuế này, vì chúng ta phải chia sẻ với doanh nghiệp và người dân đã bị tổn thương do giá xăng dầu đã tăng trong những tháng vừa qua”, ông Ngân nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ sớm có chiến lược và một giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh năng lượng như Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời, cần phải có cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong việc chuyển đổi năng lượng xanh hiện nay.

Đặc biệt, ông cũng lưu ý, khi giá xăng dầu tăng, các mặt hàng khác cũng tăng theo, nhưng khi giá xăng dầu giảm, các mặt hàng khác vẫn ở giá cao. “Chúng ta phải tránh tình trạng "té nước theo mưa", phải có thanh kiểm tra để đảm bảo tình hình ổn định giá cả; đồng thời, cần cường kiểm soát và phòng chống buôn lậu”, ông nói.

Nếu có thể kéo dài, nên mạnh dạn thực hiện

Tranh luận sau đó, đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Đoàn Đồng Tháp) nhất trí kéo dài thời điểm áp dụng đến thời điểm 30/6. Theo tờ trình, ngân sách sẽ hụt thu 7.300 tỷ/tháng, tổng cộng với 2,5 tháng áp dụng, ngân sách sẽ hụt thu hơn 18 nghìn tỷ đồng. Ông cũng đề nghị giao cho Thủ tướng được ban hành quyết định đặc biệt tùy theo tình hình, để Chính phủ có thể dừng hoặc tiếp tục như thế nào sau khi đã cân đối tổng ngân sách.

Tiếp tục tranh luận lại, đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu rõ, nghị quyết khi ban hành cần có thời hạn đủ dài để tạo niềm tin cho thị trường. “Doanh nghiệp và người dân rất trông chờ vào chính sách này. Nếu có thể kéo dài, chúng ta nên mạnh dạn thực hiện”, ông nói.

Mặt khác, đại biểu cũng lưu ý tác động của giá xăng dầu đến đời sống là rất rõ rệt, từ chi phí bữa ăn hằng ngày đến các dịch vụ thiết yếu. Dù chỉ tăng từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng một phần ăn, nhưng đó là mức tăng 50%, ảnh hưởng đáng kể đến người dân.

Giải trình, làm rõ các ý kiến, tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua thảo luận tại tổ và hội trường, các ý kiến đều thống nhất rất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết, chỉ còn một số ít ý kiến băn khoăn về thời điểm có hiệu lực.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, báo cáo Chính phủ, báo cáo cơ quan thẩm định theo tinh thần ủng hộ để Chính phủ điều hành một cách rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường”, Bộ trưởng nói.

Ông Tuấn cũng đề cập đến các yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời chú trọng các chiến lược dài hạn như tăng công suất, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng mức độ tự chủ trong sản xuất nhiên liệu và xây dựng hệ thống kho dự trữ…

Theo Bộ trưởng, các giải pháp này đã được Thủ tướng nêu rõ trong tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trước Quốc hội. Trong đó, yêu cầu đặt ra vừa phải ổn định, tăng thu ngân sách theo hướng thu đúng, thu đủ, kịp thời, vừa bảo đảm hỗ trợ phát triển.

Bên cạnh đó, việc chi tiêu ngân sách phải hiệu quả, được thể hiện xuyên suốt trong kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ công cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn.