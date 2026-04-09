Lý do điều chỉnh giá xăng dầu lúc nửa đêm

TPO - Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, việc điều hành giá xăng dầu vào thời điểm nửa đêm trong một số kỳ điều chỉnh giá “bất thường”, nhằm bảo đảm cập nhật sát diễn biến giá thế giới, hạn chế độ trễ chính sách và triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/4, báo chí đặt câu hỏi: Vì sao trong giai đoạn giá xăng dầu biến động mạnh vừa qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính lại điều hành giá xăng dầu vào thời điểm nửa đêm?

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, việc này xuất phát từ yêu cầu bám sát diễn biến thị trường thế giới và bảo đảm hiệu lực áp dụng đồng bộ trên toàn quốc.

Theo ông Tuấn, cơ chế điều hành giá hiện được thực hiện theo Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 55 của Chính phủ, cho phép điều chỉnh linh hoạt khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Khi giá thế giới tăng từ 7% hoặc 15%, hoặc giảm từ 10%, cơ quan điều hành có thể thực hiện điều chỉnh giá ngoài chu kỳ để bảo đảm bám sát thị trường.

Khi giá xăng dầu thế giới biến động liên tục và được chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế. Việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu giá mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát thực tế, hạn chế độ trễ chính sách.

“Thời điểm nửa đêm được lựa chọn nhằm triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá trước và sau điều chỉnh.

Trong các kỳ điều hành bất thường, khi thị trường biến động nhanh, việc lựa chọn thời điểm này cũng nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường”, ông Tuấn cho hay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Liên quan đến câu hỏi của PV Tiền Phong về kịch bản điều hành nhằm đảm bảo an ninh năng lượng vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát trong trường hợp giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, trên 100 USD/thùng, ông Tuấn cho biết Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản theo hướng linh hoạt, đa tầng và có tính dự phòng cao.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án điều hành giá theo từng ngưỡng biến động của giá dầu thế giới. Các công cụ như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được sử dụng linh hoạt, kết hợp với điều chỉnh thuế, phí như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, VAT… để hạn chế mức độ tăng giá trong nước và giảm tác động lan tỏa đến chỉ số giá tiêu dùng.

Nguồn cung được điều tiết chủ động thông qua việc yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối duy trì tồn kho tối thiểu, tăng nhập khẩu khi cần thiết và khai thác tối đa công suất các nhà máy lọc hóa dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn. Việc phân bổ nguồn cung theo vùng cũng được tính toán nhằm tránh gián đoạn cục bộ, đặc biệt là trong các thời điểm nhu cầu tăng cao.

Về lộ trình nâng dự trữ xăng dầu lên mức 90 ngày nhập ròng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đang triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng dự trữ quốc gia và thương mại, trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống kho dự trữ gắn với hạ tầng logistics và hệ thống phân phối; xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa, đề xuất bố trí ngân sách nhà nước...