Kinh tế

Cựu chủ tịch được đề nghị án treo, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần

Việt Linh
TPO - Chứng khoán hôm nay (9/4) ghi nhận thị trường ngập sắc đỏ. Tuy nhiên, QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai gây chú ý khi tăng trần, diễn biến này trùng với thời điểm xét xử bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị - được đề nghị hưởng án treo.

Áp lực chốt lời xuất hiện từ sớm, sắc đỏ lan rộng và chiếm ưu thế về cuối phiên. VN-Index đóng cửa giảm gần 20 điểm, lùi về 1.736 điểm. Độ rộng nghiêng hẳn về bên bán với 191 mã giảm so với 124 mã tăng trên HoSE. Thanh khoản toàn sàn đạt xấp xỉ 28.900 tỷ đồng, giảm so với phiên trước đó.

Rổ VN30 chịu sức ép lớn khi mất 16 điểm, còn 1.915 điểm với 22 mã giảm. Áp lực chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu “họ Vin”. VIC giảm gần 3%, lấy đi khoảng 6–7 điểm của chỉ số, trong khi VPL giảm mạnh gần 6%

hinh-nen-ck-1712049921140302964991.jpg
Thị trường chứng khoán “hạ nhiệt” sau một ngày có thông tin nâng hạng.

Đáng chú ý, VPL còn ghi nhận giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn, với khoảng 37 triệu cổ phiếu sang tay, tổng giá trị hơn 3.300 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động bán ròng của khối ngoại. Cùng chiều, DGC cũng giảm sâu, nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất lên thị trường.

Nhóm chứng khoán diễn biến kém tích cực. Trên HoSE, TCX là mã hiếm hoi giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,95%, trong khi hàng loạt cổ phiếu khác điều chỉnh mạnh như APG, VCI, FTS, SHS, BVS, CTS, SSI, BSI… giảm 2-3%. Sức ép không chỉ đến từ tâm lý chốt lời ngắn hạn mà còn chịu ảnh hưởng bởi diễn biến bán ròng quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, bất động sản trở thành điểm sáng tương đối khi nhiều cổ phiếu ngược dòng tăng mạnh. NVL tăng hơn 6%, dù không còn giữ giá trần nhưng vẫn là mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, mang về 0,454 điểm. Thanh khoản của NVL đạt 82 triệu cổ phiếu, tương đương 1.364 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Bên cạnh đó, SJS, QCG, ITC cũng tăng trên 6%, DXS, DXG, AGG duy trì đà tăng quanh 2%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại VPL với giá trị trên 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, VHM, BID, VCB cũng bị bán ròng. Ở chiều mua, HPG là điểm sáng khi được gom ròng khoảng 480 tỷ đồng. Áp lực từ dòng vốn ngoại, kết hợp với lực chốt lời nội, đã khiến thị trường điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng nóng trước đó.

QCG đặc biệt gây chú ý khi tăng trần lên 14.400 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 600.000 đơn vị. Diễn biến tích cực này trùng với thời điểm xét xử bà Nguyễn Thị Như Loan liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM), khi Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị mức án 24-30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 19,87 điểm (1,13%) xuống 1.736,68 điểm. HNX-Index giảm 2,34 điểm (0,92%) xuống 250,98 điểm. UPCoM-Index giảm 0,2 điểm (0,16%) xuống 127,50 điểm.

#QCG #Chứng khoán #VN-Index #Bất động sản #Giao dịch ngoại #Thị trường #Chứng khoán Việt Nam

