Thống đốc Ngân hàng Nhà nước họp 'hạ nhiệt' lãi suất ngay khi vừa nhậm chức

TPO - Chiều nay (9/4), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp với 46 ngân hàng thương mại bàn về việc giảm lãi suất. Các ngân hàng thương mại đồng thuận cao trong việc giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, các công cụ điều hành được sử dụng đồng bộ, đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở được triển khai linh hoạt với tần suất hàng ngày, khối lượng và kỳ hạn đa dạng, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài. Việc phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm cả bán ngoại tệ can thiệp, đã góp phần ổn định thị trường ngoại hối, qua đó hỗ trợ kiểm soát lạm phát và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn.

Đối với hoạt động tín dụng, Ngân hàng Nhà nước bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%. Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản, đồng thời ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực động lực tăng trưởng. Việc điều hành này nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, hạn chế nợ xấu gia tăng và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong thời gian qua, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, qua đó hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nhiều thách thức.

Theo đánh giá tại cuộc họp, môi trường kinh tế quốc tế gần đây diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang khiến giá dầu tăng cao, gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao, trong khi một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu cạnh tranh huy động vốn, góp phần đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng lên.

Ngân hàng Nhà nước họp với các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thống nhất giải pháp điều hành trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, các ngân hàng cam kết sẽ giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngay sau cuộc họp.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, bao gồm cả lãi suất huy động và cho vay, cũng như việc công bố minh bạch lãi suất của các ngân hàng trên website chính thức. Cơ quan này sẵn sàng triển khai biện pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các chỉ đạo về lãi suất của các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng, qua đó góp phần đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hệ thống ngân hàng.