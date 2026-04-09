Bộ Công Thương thông tin việc Mỹ khởi xướng 2 cuộc điều tra

Tại họp báo thường kỳ quý I chiều 9/4, Bộ Công Thương thông tin việc Mỹ khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về vấn đề dư thừa công suất đối với 16 quốc gia và vùng lãnh thổ; vấn đề lao động cưỡng bức đối với 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam).

Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương - cho biết, phạm vi điều tra lần này được triển khai rộng, không chỉ giới hạn ở các nền kinh tế chưa được công nhận là kinh tế thị trường mà còn bao gồm nhiều đối tác phát triển như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, những nền kinh tế có độ mở cao và mức độ hội nhập sâu.

Theo bà Mai, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Trên nền tảng đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động trao đổi với phía Mỹ về các chính sách liên quan, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra theo Mục 301.

"Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến chính sách điều hành của Việt Nam. Các chính sách của Chính phủ Việt Nam được xây dựng trên cơ sở hội nhập, hướng tới một nền kinh tế mở và minh bạch, không nhằm tạo ra tình trạng dư thừa công suất để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Mục tiêu xuyên suốt là duy trì khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa hai nền kinh tế”, bà Mai cho hay.

Lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường, trong đó các hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong nước cũng như cam kết quốc tế, đặc biệt là các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Chia sẻ thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Việt Nam và Mỹ hiện đã hoàn thành 6 vòng đàm phán. Hai bên đã đạt mức độ đồng thuận khá cao, quan điểm dần thu hẹp khoảng cách, song vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi để đi đến thống nhất cuối cùng.

Đáng chú ý, sau phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến chính sách thuế, nước này đã vận dụng Điều khoản 122 để áp dụng mức thuế chung 10% đối với tất cả các quốc gia. Trước đó, có thời điểm mức thuế lên tới khoảng 20% đối với một số mặt hàng.

"Việc điều chỉnh này được đánh giá là tạo thuận lợi nhất định cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là biện pháp mang tính tạm thời, với thời hạn áp dụng 150 ngày", ông Tân nói.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách từ phía Mỹ, chủ động tham gia đầy đủ quy trình theo quy định của Mục 301.

"Theo kế hoạch, hạn chót để các quốc gia gửi phản hồi đối với các quan ngại phía Mỹ nêu ra là ngày 15/4. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị nội dung trả lời và phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ trong suốt quá trình này, với mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh các vấn đề thương mại song phương ngày càng phức tạp", lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay.